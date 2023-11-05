الأحد 05 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

ماسكات من الطبيعة، لعلاج جفاف الشعر وتقصفه

علاج الشعر الجاف،
علاج الشعر الجاف، فيتو

ماسكات من الطبيعة لعلاج جفاف الشعر وتقصفه، تعد هي الحل الأمثل لمختلف مشاكل الشعر، فاللجوء للمواد الطبيعية يعد الأفضل لحماية بصيلات الشعر، بدلًا من استخدام مستحضرات العناية بالشعر الكيميائية، هذا ما أكدته خبيرة العناية بالبشرة والشعر سامنثا جريج.


علاج الشعر الجاف بالوصفات الطبيعية

وأضافت سامنثا، أن هناك ماسكات من الطبيعة لعلاج جفاف الشعر وتقصفه، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

غسول حليب الأرز والعسل
إذا كان شعرك باهتًا وجافًا، فإن هذا الماسك سيعيد اللمعان ويغذي شعرك. يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل تساقط الشعر والقشرة والحكة وفروة الرأس المتقشرة، مما يحسن صحة الشعر.

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المكونات والطريقة
كوب من حليب الأرز
2 ملعقة صغيرة من العسل

خذي كوبًا من حليب الأرز وأضيفي إليه ملعقتين صغيرتين من العسل.
في وعاء، اخلطي المكونات حتى تتجانس.
وزعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسليه.
هذه طريقة ممتازة للحصول على شعر لامع في دقائق. ستحبين أيضًا رائحة شعرك عندما يجف.

 

ماسك الأفوكادو والموز
عندما يتعلق الأمر بحفظ الرطوبة في شعرك، لا يمكن أبدًا تجاهل فعالية الأفوكادو؛ فيمكن أن يزيد الموز من مرونة خصلات شعرك بينما ينعمها ويجعلها أقوى.

المكونات والطريقة
موزة ناضجة
حبة أفوكادو ناضجة

اهرسي الموز والأفوكادو معًا، حتى يصبح الخليط خاليًا من الكتل.
ضعي الخليط على شعرك، واتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل.
يغسل بالماء البارد أو الفاتر.
يحتوي كلا المكونين على زيوت طبيعية، تعمل على ترطيب شعرك بينما تغذي فروة رأسك وشعرك.

 

  ماسك مايونيز
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في ترطيب الشعر لجعله ناعمًا وسهل التصفيف، فقد يكون المايونيز هو أفضل مكون يمكن استخدامه.
تشير الأدلة والتجارب إلى أن المايونيز يوفر القوة واللمعان والحجم لشعرك. إنه علاج فعال للشعر الجاف ويعالج الشعر الهش والتالف

المكونات والطريقة
نصف كوب من المايونيز كامل الدسم
نخفق المايونيز جيدًا حتى يصبح رقيقًا قليلًا.
بللي شعرك ثم ضعيه على طول شعرك، مع التركيز أكثر على الأجزاء التالفة من شعرك.
قومي بتغطية شعرك بغطاء الدش، واتركيه لمدة 30 دقيقة.
اشطفيه بالماء البارد والشامبو كالمعتاد.
إذا كنتي تريدين علاجًا فوريًا لا يحتاج إلى الكثير من التحضير، فاحرصي على تدليك شعرك بالمايونيز كامل الدسم، لعلاج الشعر الجاف ويمكنه تنعيم شعرك.

الشعر الجاف، فيتو

غسول الخل
تساعد الطبيعة الحمضية للخل على توازن درجة الحموضة في فروة الرأس، وتطبيع إنتاج الزيت. يعد هذا أمرًا جيدًا للشعر المختلط عند استخدامه مع مجموعة الشعر المرطبة. قد يساعد أيضًا في تعزيز نمو الشعر.
في وعاء، ضعي كمية الشامبو التي تعتادين غسل شعرك بها، ثم خففيه بملعقة كبيرة من الخل، واستخدميه لغسل شعرك.
دعي شعرك يجف في الهواء.
يساعد هذا العلاج على معالجة الزيوت الموجودة في جذور شعرك مع إضافة لمعان إلى أعمدة الشعر المرطبة حديثًا.

 

ماسك العسل للشعر
العسل مرطب، مما يعني أنه يربط الرطوبة بجذع شعرك، ويبقيه رطبا.

المكونات والطريقة
ملعقة كبيرة من العسل
ملعقتان كبيرتان من الزيت الناقل (جوز الهند، الزيتون، الجوجوبا، إلخ...)
في وعاء، قومي بدمج المكونات للحصول على خليط متجانس.
ضعي هذا على شعرك، بدءًا من الجذور ثم انتقلي إلى الأطراف. ركزي على أطراف شعرك لأنها الأجزاء الأكثر جفافًا.
اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالشامبو.
بدلا من ذلك، يمكنك تخفيف ملعقة صغيرة من العسل مع كوبين من الماء واستخدامه كغسول للشعر.

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