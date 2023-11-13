الاحتياطي الأسترالي: مواجهة التضخم أكثر صعوبة خلال الوقت الحالي لهذه الأسباب

علقت نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ماريون كولر على التوقعات الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد الأسترالي، في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها جميع دول العالم خاصة خلال الفترة الحالية.

وأوضحت خلال مؤتمر عقد صباح اليوم الإثنين، أن انخفاض التضخم داخل استراليا سيكون أبطأ من التوقعات السابقة، كما أنه من المرجح أن تكون فترة إعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الأسترالي أطول مما هو متوقع، خاصة في ظل انتشار التضخم المحلي على نطاق واسع.

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وأضافت، أن التضخم في أستراليا ينخفض بشكل بطئ، كما أن مستويات الطلب التي لا تزال قوية سمحت للشركات بتمرير الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين، لافتة إلى أنه قد تم رفع الأجور، ليستقر على نطاق على نطاق واسع، حيث تتمثل المخاطر الرئيسية في احتمالية أن يغذي التضخم المرتفع بالوقت الحالي توقعات الاحتياطي الأسترالي للتضخم.

البنك الاحتياطي الأسترالي، فيتو

وأشارت كولر، من الجيد أن مقاييس توقعات التضخم على المدى المتوسط تتفق مع هدف الاحتياطي الأسترالي، كما أن سوق العمل الأسترالي لا يزال محدود، مؤكدة على أنه مما لا شك فيه أن السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الأسترالي عند مستويات متشددة بالفعل، في ظل وجود العديد من المخاطر التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد وارتفاع التضخم مجددا، لذا فإن الطريق لخفض التضخم أكثر صعوبة.

الاحتياطي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة

وكان الاحتياطي الأسترالي قرر رفع أسعار الفائدة الأسترالية، يوم الثلاثاء الماضي، بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.35% كأعلى مستوى في 12 عامًا، ورغم ذلك يتفاعل الدولار الأسترالي سلبيا مع القرار الذي جاء طبقًا لتوقعات السوق.

قرار الاحتياطي الأسترالي

طبقًا لتوقعات السوق، قرار الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.35%، والذي يعد أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011.

ويأتي هذا القرار بعد أربع اجتماعات متتالية من توقف مسار تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وذلك لمواجهة تصاعد الضغوط التضخمية مرة أخرى على البنك الاحتياطي الأسترالي.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الثاني تحت قيادة "ميشيل بولوك" كمحافظ رسمي لبنك الاحتياطي الأسترالي، بعد انتهاء ولاية "فيليب لوي" في 17 سبتمبر الماضي، وتعد بولوك هي أول امرأة تتقلد هذا المنصب منذ تأسيس البنك في عام 1959‎.