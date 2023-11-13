طلاب هندسة أسيوط يشاركون في معرض النقل الذكي بسيارة كهربائية وطائرة متطورة

شارك وفد من طلاب كلية الهندسة بجامعة أسيوط ؛ بمشروعين طلابيين هما سيارة كهربائية وطائرة متطورة، في فعاليات "الدورة الخامسة لمعرض، ومؤتمر النقل الذكي، واللوجستيات Trans MEA 2023 لأفريقيا والشرق الأوسط"

وتنظم المؤتمر وزارة النقل، بمشاركة مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار، في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر"، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء كامل الوزير، وزير النقل.

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وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس جامعة أسيوط؛ حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات المحلية، والدولية، وتأهيلهم للفوز، وإحراز مراكز متقدمة، وفتح المسارات أمامهم؛ للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم، ودعمها، وتنميتها، وإتاحة ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى دعم الفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات؛ بعد إعدادهم بشكل متكامل؛ لتحقيق النجاح، ونيل المراكز المتقدمة.

معرض النقل الذكي





وهنأ نائب رئيس الجامعة، وفد الجامعة المشارك على تمثيله المُشرف في هذا المعرض، والذي يمثل منصة عالمية؛ تشارك فيها وزارات النقل، والهيئات، وكبرى الشركات المحلية، والعالمية المنفذة لمشروعات النقل، مؤكدًا فخر الجامعة بأبنائها الذين قدموا مشروعات مشرفة؛ بإشادة بالغة من الحضور، داعيًا إياهم إلى الاستمرار في تطوير أفكارهم، والسعي لتطبيقها من خلال الشركات المصرية، والمنافسة بها في الأسواق الخارجية.





جاءت مشاركة الفريقين؛ تحت إشراف: الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مديحة درويش المشرف علي الأنشطة الطلابية، والدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والدكتور حمدي زيدان رئيس وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة، ولولا عطا مديرة وحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والمهندس وليد زيدان مدير إدارة النشاط العلمي، وأحمد هاشم مشرف النشاط العلمي، وبإشراف إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب

ضم وفد الجامعة المشارك، كلًا من: الدكتور حسن يونس أستاذ الطرق والمرور بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، ومستشار محافظة أسيوط للطرق والمرور، والدكتور محمود عويس أستاذ النقل والمرور المساعد بكلية الهندسة، والمهندسة مروة عوض بكلية الهندسة، إلي جانب طلاب المشروعين المشاركين، أعضاء فريقي الطائرة المتطورة Flight-x، والسيارة الكهربائية الموفرة للطاقة Eco-shell. وحضر الفعالية وفد من طلاب المشروعين، هم: محمد أحمد عبد الحميد محمد، وصلاح طلعت عويس، وعمر ناصر عبد العليم، وحسن كمال أبو زيد، وزياد صلاح عبد الجواد، وعمر مصطفى إسماعيل، وعبد الرحمن احمد عبد الله.

جدير بالذكر، أن جامعة أسيوط؛ تفردت بالمشاركة الطلابية على مستوى الجامعات الحكومية، وتفقد الزوار المشروعين، وأثنوا على الإبداع في الأفكار، والتميز في التنفيذ، ومن ضمنهم اللواء ماجد محمد نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وممثلو مكتب وزير النقل، وعدد من مسئولي سكك حديد مصر، ومهندسو مشروعات هيئة مترو الأنفاق، كما حضر الوفد؛ عدة فعاليات خلال مشاركتهم في المؤتمر، من بينها؛ الندوة التي ألقاها اللواء كامل الوزير، وزير النقل، بعنوان: "مستقبل النقل في مصر"، وتوقيع عدد من بروتوكولات مشاريع النقل الحديثة في مصر.

وفيما يخص المشروع الطلابي الأول، والمشارك في المعرض، فهو عبارة عن سيارة كهربائية موفرة للطاقة Eco-shell، وقام بها الطلاب خلال العام الدراسي 2020 /2021م، وهي سيارة سباق كهربائية، تسير 340 كم ببطارية صغيرة فائقة في توفير الطاقة الكهربائية، وتتكون من: نفس أجزاء سيارات السباق كبيرة الحجم، ولكن بشكل مصغر، وهي صديقة للبيئة؛ حيث لا تتسبب إلا في 23% من المنبعث من أي سيارة أخرى، ويمكن تصنيعها خلال السنوات القادمة؛ لتكون بديلًا آمنًا، وصديقًا للبيئة.

أما المشرع الطلابي الثاني، فهو عبارة عن طائرة متطورة Flight-x، ونجح الفريق الطلابي في إنهائه خلال العام الدراسي 2021 /2022م، وهي طائرة بدون طيار، يتم التحكم فيها عن بعد، أو برمجتها مسبقًا لأداء مهمة كاملة آليًا، ويمكنها اظلقيام بعدة مهام عملية فى الجو، مثل: أعمال الاستكشاف، والإعانة، واستخدامها في عمليات النقل بين المدن، إذا تم استخدام بطاريات ذات سعة شحن أكبر للطاقة الكهربائية.

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