الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مصر للطيران وHoneywell يوقعان اتفاقية إصلاح وحدات الطائرات

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

شهد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران توقيع اتفاقية لصيانة وإصلاح بعض وحدات طائرات مصر للطيران لدى شركة Honeywell، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لجناح مصر للطيران بمعرض دبي للطيران 2023، ووقع الإتفاقية عن مصر للطيران المهندس وليد الخفيف رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وعن Honeywell السيد ريان ليز، رئيس خدمات ما بعد البيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا الوسطى.

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مصر للطيران وHoneywell يوقعا إتفاقية إصلاح وحدات الطائرات

وقال المهندس يحيى زكريا أن مصر للطيران تسعى دائمًا للحفاظ على سلامة طائراتها في المقام الأول وهوما يدفعها للتعاقد مع شركة بحجم Honeywell لتقديم خدمات إصلاح بعض وحدات الطائرات حفاظًا على استمرارية تشغيل أسطول الطائرات وبأعلى مستوى من الجودة والكفاءة حرصًا على سلامة وراحة الركاب، مضيفًا أن تعزيز التعاون مع Honeywell يضيف مكاسب مشتركة في إطار تحقيق أهداف الطرفين ويؤسس لشراكة مستقبلية قوية.

مصر للطيران 

ومن جانبه قال المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن الهدف من التعاقد مع شركة Honeywell هو تقليل زمن إصلاح بعض الوحدات خارج نطاق التغطية الفنية المسؤلة عنها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لأسطول مصر للطيران وتشمل بعض وحدات الأفيونكس (إلكترونيات الطائرة) وبعض أنظمة السلامة، مؤكدًا أن إتفاقية التعاون مع Honeywell في صيانة الوحدات مدتها 5 سنوات وستسهم في تقليل زمن الصيانة وخفض التكلفة وستساعدنا في تقديم خدمات صيانة أسطول مصر للطيران بصورة أفضل، وأضاف الخفيف أن هذا التعاون ليس الأول من نوعه مع شركة Honeywell  بل هو امتداد لتعاون ناجح ومستمر.

وأعرب ريان ليز عن سعادته باستمرار التعاون مع مصر للطيران قائلًا: "لقد كانت مصر للطيران شريكًا إقليميًا مهمًا لشركة Honeywell على مدار العقود الماضية، ويسعدنا أن إتفاقيتنا يمكن أن تساعد في تقليل تكلفة إصلاح وحدات الطائرات من خلال هذه الصفقة الجديدة ونحن ملتزمون بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذه الإتفاقية".

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