الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

سكرتير بني سويف يتفقد سير أعمال إنشاء المرحلة الأولى بمحور الفشن على النيل

سكرتير بني سويف يتفقد
سكرتير بني سويف يتفقد محور الفشن، فيتو

تفقد اليوم اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ببني سويف، انتظام سير العمل بالمرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور الفشن، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  وذلك في حضور كل من: محمد بكري رئيس مدينة الفشن ومدحت صلاح رئيس مدينة ببا، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، والمهندس محمد عشري، هيئة الطرق والكباري، ومسئولي الري والتنفيذيين بالجهات ذات الصلة.

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وتم متابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بالأعمال الإنشائية بمنطقة غرب النيل على طريق القاهرة أسيوط الزراعي، وأعلى ترعة الإبراهيمية والسكك الحديدية، وكذا الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع من الجهة الشرقية للنيل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية والتنموية والخدمية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، لتذليل كافة المعوقات، وتوفير أوجه الدعم اللازمة لتسريع العمل بها وتسليمها وفقًا للبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المحددة، بما يعود بالنفع على مواطني المحافظة.

 

كما اجتمع السكرتير العام المساعد خلال الزيارة بالتنفيذيين المعنيين بالإشراف على تنفيذ المشروع، للتأكيد على تكليفات المحافظ باستمرار متابعة سير العمل بالمشروع ونسب ومعدلات الإنجاز، وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على تنفيذ الأعمال لإيجاد الحلول أولًا بأول من خلال الأجهزة والإدارات المعنية بالمحافظة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق وكافة الجهات المعنية،لتسريع وتيرة العمل بالمشروع.

 

تجدر الإشارة إلى أن محور الفشن، أحد 5 محاور يجري تنفيذها على النيل في الوجه القبلي، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل،ويبلغ طوله27 كم، وعرضه 22 متر تقريبًا  2حارة مرورية بعرض7.5متر في كل اتجاه، ويشمل 23 عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 5 كباري رئيسية وهي: كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة أسوان الزراعي الغربي، كوبري بحر يوسف، كوبري على الصحراوي الغرب.

 

وفي سياق آخر، قام محافظ بني سويف، بجولة ميدانية بمركز ومدينة سمسطا، لافتتاح بعض المشروعات في قطاع الطرق والنقل، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام.

 

وافتتح المحافظ الطريق الدائرى الجديد الجديد بمدينة سمسطا بطول 2.5 كيلو متر على مصرف سليم، بجانب افتتاح كوبري أعلى ترعة السلطاني بنهاية الطريق الدائري الجديد، حيث أستمع المحافظ من وكيل وزارة النقل، لعرض موجز عن الأعمال المنفذة.

 

 

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