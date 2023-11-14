الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد معرضا للسلع الأساسية بأسعار مخفضة بمدينة سمسطا

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد معرض سمسطا، فيتو

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض السلع، الذي أقامته الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، تحت إشراف مديرية التموين وبالتنسيق مع الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وفي إطار تكليفات مجلس الوزراء بتنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

 

وتفقد المحافظ المعرض، المقام بجوار إدارة تعليم سمسطا، الذي يضم كميات كبيرة من مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، المكرونة، المسلى "السمن المكرونة والشاي ومنظفات صناعية وغيرها" مشيدًا بالمعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية،، خاصة وأن أسعارها تقل بنحو 25% عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

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وأشار المحافظ إلى أن المعرض، يأتي ضمن خطة يتم تنفيذها للتوسع وتعميم عقد سلسلة من المعارض على مستوى المدن والقرى، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والسلاسل التجارية وتحت إشراف التموين، منوهًا عن تكليفه لمسؤولى التموين والوحدة الاقتصادية والجهات المعنية من مباحث التموين بالمتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمعارض لضمان الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها  وجودة السلع.

 

ورافق المحافظ خلال تفقده المعرض:الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والمهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونشأت معبد رئيس مركز ومدينة سمسطا، والدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بالمحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

 

وكان محافظ بني سويف، قد قام بجولة ميدانية بمركز ومدينة سمسطا، لافتتاح بعض المشروعات في قطاع الطرق والنقل، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام.

 

وافتتح المحافظ الطريق الدائرى الجديد الجديد بمدينة سمسطا بطول 2.5 كيلو متر على مصرف سليم، بجانب افتتاح كوبري أعلى ترعة السلطاني بنهاية الطريق الدائري الجديد، حيث أستمع المحافظ من وكيل وزارة النقل، لعرض موجز عن الأعمال المنفذة.

 

 

محافظ بني سويف يفتتح الطريق الدائري الجديد وكوبرى السلطاني بمركز سمسطا

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