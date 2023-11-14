الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح الطريق الدائري الجديد وكوبرى السلطاني بمركز سمسطا

محافظ بني سويف يفتتح
محافظ بني سويف يفتتح طريق وكوبرى بسمسطا، فيتو

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، بجولة ميدانية بمركز ومدينة سمسطا، لافتتاح بعض المشروعات في قطاع الطرق والنقل، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والشوارع والميادين الرئيسية وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام.

 

جاء ذلك في حضور: الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، ونشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا.

Advertisements

 

محافظ بني سويف يفتتح الطريق الدائري الجديد بمركز سمسطا

 

وافتتح المحافظ الطريق الدائرى الجديد الجديد بمدينة سمسطا بطول 2.5 كيلو متر على مصرف سليم، بجانب افتتاح كوبري أعلى ترعة السلطاني بنهاية الطريق الدائري الجديد، وذلك بطول 18 مترًا وعرض 15 متراُ مكون من اتجاهين "بواقع حارتين في كل اتجاه" وذلك ضمن مشروعات الطرق التي تنفذها مديرية الطرق والنقل  بدائرة مركز ومدينة سمسطا، والتي شملت تطوير ورفع كفاءة العديد من الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية مثل شوارع: الجلاء،  وبورسعيد، والفسطاط  وغيرها من الشوارع  والمحاور.

 

واستمع المحافظ من وكيل وزارة النقل، لعرض موجز عن الأعمال المنفذة،والذي أشار إلى أن الطريق الدائري الجديد يعتبر امتدادًا للطريق الدائري القديم والذي تم رفع كفاءته وتطويره وإعادة رصفه، حيث تم إنشاء الطريق الجديد "كامتداد للقديم" بهدف تخفيف الضغط على وسط المدينة ونقل حركة سيارات النقل الثقيل خارجها، لاسيما وأن الطريق الجديد يعتبر نقطة تلاقي وتقاطع للعديد من الطريق، إذ أنه يعتبر امتدادا لطريق "سمسطا ـ الشيخ عابد ـ مازورة" وصولًا إلى الطريق الصحراوي الغربي وطريق قرى الخريجين، فضلًا عن أهمية الطريق في ربط قرى مراكز ببا وإهناسيا  بقرى مركز سمسطا، وتسهيل حركة نقل المحاصيل الزراعية من قرى الخريجين بالظهير الصحراوي الغربي.

 

محافظ بني سويف يفتتح كوبرى السلطاني بمركز سمسطا

 

وفيما يتعلق بكوبرى أعلى ترعة السلطاني، أوضح وكيل وزارة النقل، أن الكوبرى تم تصميمه لتحمل حركة النقل الثقيل وزيادة عرضه لتسهيل حركة سيارات النقل الثقيل وعمل حوائط ساندة لتوسعة الطريق، فضلًا عن ازدواج مدخل سمسطا من خلال عمل اتجاه منفصل وإعادة رصفه وتوسعته ورفع كفائته وعمل ممر للمشاة خاص بطلاب المدارس لسهولة حركتهم وحفاظًا على أمنهم وسلامتهم عند ارتياد الطريق.

 

و أكد المحافظ على أهمية الحفاظ على أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها بالطريق الدائري، وشملت توسعة وإعادة رصف وإنارة وعمل يوتيرنات وغيرها من الأعمال الصناعية والجمالية، مشددا على أهمية التصدى لاية سلوكيات سلبية تضر بالطريق سواء باستغلاله بشكل خاطئ في إشغالات طريق من ركن وانتظار سيارات أو وجود مقاهى وفرش عشوائية مخالفة، أو استغلال التوسعات في تجاوز السرعة المقررة وغيرها من السلوكيات والمظاهر المرفوضة.

 

إصابة 3 موظفين بحادث تصادم في بني سويف

إزالة 66 حالة تعد بالبناء في المهد على الأراضي الزراعية ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف مركز سمسطا ببني سويف مركز ومدينة سمسطا

مواد متعلقة

رئيس جامعة بني سويف يفتتح أعمال تطوير مركز التحاليل الدقيقة بكلية العلوم

إزالة 66 حالة تعد بالبناء في المهد على الأراضي الزراعية ببني سويف

إصابة 3 موظفين بحادث تصادم في بني سويف

سداد المصروفات لــ 10 آلاف طالب وطالبة و36 منحة دراسية جامعية ببنى سويف

محافظ بني سويف يشهد ختام بطولة شمال الصعيد لمدارس التربية الخاصة والدمج

بحضور المحافظ، فوز 204 متقدمًا في قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف (صور)

لقاء تثقيفي لـ250 شخصًا من ذوي الإعاقة للمشاركة السياسية ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف: الطلاب ذوو الهمم على رأس اهتماماتنا

الأكثر قراءة

بزيادة 10 جنيهات، ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتارجت ومانشيستر بداية من غد الأربعاء

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

حكاية وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات تثير المخاوف، وجمال شعبان يكشف سر موته المفاجئ

سامح شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة

تكليف رئاسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بقيمة 650 طنًا لأهالي غزة

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

إعلان قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

مصرع 6 عناصر إجرامية وإستشهاد ضابط شرطة وإصابة معاون أمن فى أسيوط

Advertisements

منوعات

المزيد

أطفال وفتيات ألمانيا في خطر، لهذا السبب

ترامب يخسر 73 مليون دولار، بسبب "تروث سوشال"

الطفل والنمر، فيديو يثير غضب متابعي "إنستجرام" (فيديو)

مفاجأة "ناسا"، صورة ملونة التقطها "جيمس ويب" و"هابل"

المزيد

خدمات

المزيد

إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

ماتت فينا النخوة.. أحرار العالم ينتفضون لدعم فلسطين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بالهموم والفجور والمشكلات

عالم أزهري: الإنسان قد يحسد نفسه وهذا الدعاء يحميه

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية