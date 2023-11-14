الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

نصائح غذائية يجب اتباعها مع الطفل مريض السكر حفاظا على صحته

السكر عند الأطفال،
السكر عند الأطفال، فيتو

يحتاج الطفل مريض السكر إلى العناية الجيدة من حيث الاهتمام بتغذيته وتحجيمه فى تناول الحلوى التى تعد من الأشياء التى يهواها أى طفل.

وتعانى الأمهات اللاتى لديهن أطفال من مرضى السكر خاصة فى الغذاء، لأن هناك أطفالا للاسف يميلون إلى كل ما هو ضد مرض السكر.

الدعم النفسي مهم للطفل مريض السكر 

وتقول الدكتور منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن الطفل مريض السكر بالفعل يحتاج إلى عناية جيدة لتنظيم معدلات السكر لديه وحمايته من أى مضاعفات، ولكن قبل كل ذلك يجب أولا دعمه نفسيا لتعزيز ثقته بنفسه وتعليمه بأنه ليس أقل من أى طفل آخر، بل هو فقط مختلف ويحب عليه أن يكون مسئولا حفاظا على صحته، فلو تم زرع ذلك فى الطفل من البداية فلا خوف عليه بعد ذلك.

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وأضافت منى، أنه يجب تعويد الطفل مريض السكر على الالتزام بجرعات الأنسولين، وتعليمه كيفية حقن نفسه بالأنسولين وطرق التصرف الصحيحة عند إصابته بارتفاع أو انخفاض السكر بالدم لديه ما يساعده فى إسعاف نفسه سريعا أو طلب المساعدة، وجميعها أمور يجب تنظيمها مع الطبيب المعالج.

نصائح غذائية يجب اتباعها مع الطفل مريض السكر، فيتو 

نصائح غذائية يجب اتباعها مع الطفل مريض السكر 

وتابعت، أن هناك بعض النصائح الغذائية التى يجب اتباعها مع الطفل مريض السكر حفاظا على صحته، منها:-

  • يجب تعويد الطفل على الطعام الصحى الخالى من الدهون الضارة وبه القليل من النشويات وحتى لا يشعر الطفل أن طعامه مختلف، يجب اعتماد هذا الطعام لجميع أفراد الأسرة لتشجيع الطفل مريض السكر على التعود عليه وتناوله بكل حب.
  • يجب الإكثار من تقديم الخضروات والفاكهة الطازجة على مدار اليوم
  • استبدال الحلوى بالفاكهة الطازجة والتمر والمكسرات ولكن بكميات قليلة ومناسبة لمريض السكر وهذا الأمر يحدده الطبيب المعالج.
  • عند تقديم العصائر للطفل يجب أن تكون محضرة فى المنزل بالعسل، وعدم الإكثار منها لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر فثمرة الفاكهة الواحدة بها سكر وعند تحضيرها عصير نحتاج أكثر من ثمرة لذا يجب الحذر.
  • تقديم الفشار وحمص الشام للطفل مريض السكر فهى اكلات تساعده على الشبع ومؤشرها السكرى منخفض ولا ضرر منها.
  • تقديم النشويات المعقدة للطفل التى تحتاج وقت الهضم وتساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة مثل الخبز الأسمر وخبز الحبوب الكاملة والشوفان والشعير.
  • تشجيع الطفل مريض السكر على شرب الماء على مدار اليوم وتنظيم مواعيد الطعام له على حسب جرعات الأنسولين وذلك بالاتفاق مع الطبيب المعالج.
  • تشجيع الطفل مريض السكر على ممارسة الرياضة وذلك حفاظا على صحته وتعزيز ثقتهم بنفسه.
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السكر عند الاطفال نصائح غذائية يجب اتباعها مع الطفل مريض السكر الطفل مريض السكر مرض السكر الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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