الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مستمرون في دك معاقل العدو، المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف مواقع في إيلات

المقاومة الإسلامية
المقاومة الإسلامية في العراق، فيتو

قالت المقاومة الإسلامية في العراق ليل السبت الأحد، إنها استهدفت هدفا في مدينة إيلات بالأسلحة المناسبة، مؤكدة "مستمرون في دكّ معاقل العدو".

وقبل قليل، تعرضت القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق لهجوم جديد، مساء السبت.

قاعدة عين الأسد

وقالت مصادر أمنية عراقية: إن قاعدة عين الأسد التي تضم القوات الأمريكية تعرضت لقصف بأكثر من قذيفتي هاون سقطت داخل القاعدة.

وبينت المصادر، أن سقوط قذائف الهاون أدى لوقوع انفجارات داخل قاعدة عين الأسد، دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية أو ما إذا أسفر القصف عن أي خسائر أخرى.

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وتعرضت قاعدة حرير في مدينة أربيل، شمال العراق، والتي تضم القوات الأمريكية، ظهر السبت، إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

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