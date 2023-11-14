الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إصابة 3 موظفين بحادث تصادم في بني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

 أصيب 3 موظفين، خلال ذهابهم إلى عملهم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بشارع الأزهري بوسط مدينة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

 

بلاغ حادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام محطة الكهرباء بشارع الأزهري بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة 3 أشخاص موظفين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

Advertisements

 

 ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي، وجرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للوقوف على مدى إصابتهم لعلاجهم.

 

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم: حماده رمضان عبد اللطيف، 48 سنة، يعاني من كسر في الساق اليمنى، وخالد سيد طه، 31 سنة، يعاني من كسر في الساق اليسرى، وراضي كمال عبد السميع، 49 سنة، يعاني من جروح وكدمات.

 

نصائح لتفادي الحوادث أثناء ركوب الدراجة النارية

إليكم بعض النصائح أثناء ركوب الدراجة النارية، يمكنك من خلالها تقليل فرص وقوع حوادث الدراجات النارية والحفاظ على سلامتك أثناء التنقل:

 

1.    ارتدِ خوذة حماية لتحمي رأسك من الإصابات.

2.    ارتدِ ملابس واقية، مثل جاكيت مقاوم للكسر وقفازات وأحذية متخصصة.

3.    تأكد من أن جميع الأجزاء في حالة جيدة، مثل الفرامل والإضاءة والإطارات.

4.    افحص مستوى الزيت والوقود بانتظام.

5.    اجلس بشكل صحيح واحتفظ بتوازنك.

6.    استخدم مقبض الدراجة بحذر وتجنب التحركات الفجائية.

7.    اتبع قوانين المرور والسرعة المحددة.

8.    تجنب القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات.

9.    تجنب قيادة الدراجة في حالة المطر الشديد أو الثلوج.

10.  احرص على رؤية ورؤية الآخرين على الطريق.

11.  كن واضحًا في تعبير نواياك على الطريق بإستخدام المؤشرات.

12.  تجنب الانزلاق بين السيارات وتجنب النقاط العمياء للسائقين.

13.  تقليل السرعة يزيد من وقت رد الفعل في حالة حدوث حادث.

14.  خض دورات تدريب القيادة الآمنة لتحسين مهاراتك.

15.  ابقَ على اطلاع على أحدث تقنيات القيادة الآمنة.

 

بحضور المحافظ، فوز 204 متقدمًا في قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف (صور)

سداد المصروفات لــ 10 آلاف طالب وطالبة و36 منحة دراسية جامعية ببنى سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف تموين بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

سداد المصروفات لــ 10 آلاف طالب وطالبة و36 منحة دراسية جامعية ببنى سويف

محافظ بني سويف يشهد ختام بطولة شمال الصعيد لمدارس التربية الخاصة والدمج

بحضور المحافظ، فوز 204 متقدمًا في قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف (صور)

لقاء تثقيفي لـ250 شخصًا من ذوي الإعاقة للمشاركة السياسية ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف: الطلاب ذوو الهمم على رأس اهتماماتنا

الصحة تتابع سير العمل بوحدتين في قريتين بمركز الواسطى ببني سويف

محافظ بني سويف ويؤكد على دعم ذوي الإعاقة سياسيًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا

محافظ بني سويف يتابع جهود الأجهزة التنفيذية لرفع مخلفات مياه الأمطار

الأكثر قراءة

الزمالك: حتى الآن لم تصل عروض رسمية لشراء أحمد فتوح

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

أرقام مفزعة، تحرك برلماني يحذر من ارتفاع حالات الطلاق

بيان عاجل للحكومة بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية

الكيلو وصل 50 جنيها، أزمة السكر تشغل بال المصريين، والنشطاء: فين الحكومة

تفاصيل فتح باب قرعة الحج السياحي واختيار الفائزين للسفر لعمل المناسك

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

واشنطن بوست تكشف تفاصيل صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

Advertisements

منوعات

المزيد

أكبر أسرة في العالم، 199 فردا يعيشون تحت سقف واحد

ضاني وبط ومحار، ركاب "تايتانيك" دفعوا 103 آلاف دولار قيمة العشاء

أحدث طريقة لعلاج هذا النوع من الإدمان

خبيرة لغة الجسد: الأمير ويليام يعاني من التوتر، والسر غامض

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر جرام الذهب، 10 جنيهات ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد التحذير منها ردًا على تصعيد إسرائيل ضد غزة.. 6 معلومات عن مواصفات الحروب العالمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخيار في المنام وعلاقته بالفرج والشفاء من الأمراض

رمضان عبدالمعز: الغل والحسد والخيانة ليست من صفات المؤمنين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية