إصابة 3 موظفين بحادث تصادم في بني سويف

أصيب 3 موظفين، خلال ذهابهم إلى عملهم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بشارع الأزهري بوسط مدينة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ حادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام محطة الكهرباء بشارع الأزهري بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة 3 أشخاص موظفين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي، وجرى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للوقوف على مدى إصابتهم لعلاجهم.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم: حماده رمضان عبد اللطيف، 48 سنة، يعاني من كسر في الساق اليمنى، وخالد سيد طه، 31 سنة، يعاني من كسر في الساق اليسرى، وراضي كمال عبد السميع، 49 سنة، يعاني من جروح وكدمات.

نصائح لتفادي الحوادث أثناء ركوب الدراجة النارية

إليكم بعض النصائح أثناء ركوب الدراجة النارية، يمكنك من خلالها تقليل فرص وقوع حوادث الدراجات النارية والحفاظ على سلامتك أثناء التنقل:

1. ارتدِ خوذة حماية لتحمي رأسك من الإصابات.

2. ارتدِ ملابس واقية، مثل جاكيت مقاوم للكسر وقفازات وأحذية متخصصة.

3. تأكد من أن جميع الأجزاء في حالة جيدة، مثل الفرامل والإضاءة والإطارات.

4. افحص مستوى الزيت والوقود بانتظام.

5. اجلس بشكل صحيح واحتفظ بتوازنك.

6. استخدم مقبض الدراجة بحذر وتجنب التحركات الفجائية.

7. اتبع قوانين المرور والسرعة المحددة.

8. تجنب القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات.

9. تجنب قيادة الدراجة في حالة المطر الشديد أو الثلوج.

10. احرص على رؤية ورؤية الآخرين على الطريق.

11. كن واضحًا في تعبير نواياك على الطريق بإستخدام المؤشرات.

12. تجنب الانزلاق بين السيارات وتجنب النقاط العمياء للسائقين.

13. تقليل السرعة يزيد من وقت رد الفعل في حالة حدوث حادث.

14. خض دورات تدريب القيادة الآمنة لتحسين مهاراتك.

15. ابقَ على اطلاع على أحدث تقنيات القيادة الآمنة.