بحضور المحافظ، فوز 204 متقدمًا في قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف (صور)

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، مراسم إجراء قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف لعام 1445هـ/2024 م، والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، وذلك بقاعة نادي ضباط الشرطة بمدينة بني سويف، وفي حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف 2024

قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف 2024



فوز 204 متقدمًا في قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف

وأُجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي تأكيدًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والبالغ عددهم 204 فائزًا وفائزة "بجانب |إحتياطي بنسبة 50% لعدد 102 متقدمًا من إجمالي 775 مواطنًا ومواطنة تقدموا للقرعة.

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قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف 2024

قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف 2024

محافظ بني سويف يهنئ الفائزين في قرعة الحج 2024

وهنأ محافظ بني سويف الفائزين، مؤكدًا ثقته وأمله في أن يكونوا خير واجهة مشرفة وخير سفراء لمصر عامة وبني سويف خاصة خلال أداء تلك الشعيرة الجليلة، وحملهم أمانة الدعاء من أطهر بقاع الأرض، لبلدنا الغالية، بدوام نعم الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار سائلا المولى،أن يمن على الجميع بالحج المبرور، وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم، ومتمنيا التوفيق في القرعة المقبلة لمن يحالفه النصيب هذا العام.

قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف 2024

قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف 2024

مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف

وأكد اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، حرص واهتمام أجهزة وزارة الداخلية بموسم الحج هذا العام بدءًا من التقدم بالطلبات لأداء الفريضة وحتى عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بسلامة الله، مشيرًا إلى تضافر كل الجهود لتحقيق كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم من كافة النواحي الصحية والاجتماعية والإدارية، للتيسير على حجاج القرية في أداء مناسك تلك الفريضة الكريمة.