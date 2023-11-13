الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

سداد المصروفات لــ 10 آلاف طالب وطالبة و36 منحة دراسية جامعية ببنى سويف

سداد مصروفات ومنح
سداد مصروفات ومنح دراسية جامعية ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، عن تسليم إيصالات مصروفات الدراسة لــ 10 آلاف طالب و36 وثيقة منحة دراسية بالجامعات الحكومية لمتفوقي الثانوية العامة بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف.

 

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المؤسسة، اليوم، بالتعاون مع محافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور أشرف فاروق عويس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، والمحاسب وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة مع المؤسسة.

 

Advertisements

سداد المصروفات لــ10 آلاف طالبًا 36 منحة دراسية جامعية ببني سويف

سداد المصروفات لــ10 آلاف طالبًا ببني سويف

وشهد محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف وبالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، لتسليم إيصالات سداد مصروفات الدراسة لعدد 10 آلاف طالب وطالبة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، بجانب تسليم وثيقة منح دراسية بالجامعة للعام  الدراسي 2023/2024، لعدد 36 من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المتفوقين والملتحقين بكليات القمة بالجامعات الحكومية من أبناء  الأسر الأولى بالرعاية.

 

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطلاب الحاصلين على المنحة لفوقهم العلمي وتميزهم الدراسي، ما أهلهم للحصول على  تلك المنحة لاستكمال دراستهم الجامعية، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي ترعاها مؤسسة نهضة بني سويف، والتي تكتسب أهمية خاصة، حيث يستفيد منها الطلاب المتميزون والمتفوقون ومساعدتهم من خلال توفير الدعم المالي لاستكمال دراستهم الجامعية ومسيرتهم الأكاديمية.

سداد المصروفات لــ10 آلاف طالبًا 36 منحة دراسية جامعية ببني سويف

36 منحة دراسية جامعية مجانية ببني سويف

وأشاد  المحافظ بالمساهمة الإيجابية والبناءة لنهضة بني سويف في دعم جهود المحافظة في العديد من القطاعات الخدمية والحيوية، بجانب جهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية، لاسيما وأن المؤسسة من أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وضمن خطة تنموية تشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية،مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق التنمية والمشاركة البناءة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية وتخفيف الأعباء عنه انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية.

 

وأكد وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، أنه تم التنسيق مع التعليم والتضامن،لتكفل المؤسسة بالرسوم الدراسية لـ10 آلاف طالبًا وطالبة بمرحلة التعليم الأساسي "ابتدائي وإعدادي" حيث تم دفعها والحصول على إيصالات السداد الخاصة بها، بجانب تحمل كلفة المنح الدراسية لعدد 36 طالبًا  وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة والملتحقين بكليات القمة بالجامعات الحكومية العامة والأزهرية، شملت كليات "طب بشري وأسنان وعلاج طبيعي وألسن وهندسة".

سداد المصروفات لــ10 آلاف طالبًا 36 منحة دراسية جامعية ببني سويف

شروط الإستفادة من المنح الدراسية الجامعية ببني سويف

وأشار إلى أنه ستتم متابعة  المستفيدين من المنحة خلال سنوات الدراسة  الجامعية، لتقييم نتائجهم والتي تشترط الحصول على تقدير "جيد جيدًا" في كل عام  لضمان استمرار تفوقهم لتحقيق الهدف من المنحة، وذلك ضمن محور دعم قطاع التعليم، بجانب باقى محاور عمل المؤسسة التي تمتد ليشمل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة أفرادها من خلال توفير العلاج والأدوية للحالات المرضية أو المساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من أبناء تلك الأسر وغيرها من أوجه الرعاية والدعم في معظم المجالات والقطاعات.

بحضور المحافظ، فوز 204 متقدمًا في قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف (صور)

إحالة إدارة مدرسة ببني سويف للتحقيق بسبب التقصير في العمل وعدم الانضباط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف مستشفى بني سويف صحة بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يشهد ختام بطولة شمال الصعيد لمدارس التربية الخاصة والدمج

بحضور المحافظ، فوز 204 متقدمًا في قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف (صور)

لقاء تثقيفي لـ250 شخصًا من ذوي الإعاقة للمشاركة السياسية ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف: الطلاب ذوو الهمم على رأس اهتماماتنا

الصحة تتابع سير العمل بوحدتين في قريتين بمركز الواسطى ببني سويف

محافظ بني سويف ويؤكد على دعم ذوي الإعاقة سياسيًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا

محافظ بني سويف يتابع جهود الأجهزة التنفيذية لرفع مخلفات مياه الأمطار

مياه بني سويف تدفع بسيارات لشفط تراكمات الأمطار من الشوارع

الأكثر قراءة

الأهلي يعتذر رسميا عن عدم زيارة نادي الزمالك

تعليق عاجل من حماس على قرار إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

زلزال قوي يضرب السودان

نضال الأحمدية: هنا الزاهد وأحمد فهمي في طريقهما للانفصال

غزة مقبرة الدبابات، رواد مواقع التواصل يتداولون مشاهد مذلة لجيش الاحتلال (صور)

هدنة الـ5 أيام، أبو عبيدة يكشف كواليس مفاوضات تبادل الأسرى مع الاحتلال

أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

25 جنيهًا زيادة في سعر جرام الذهب اليوم الإثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

معرض دبى للطيران 2023، جناح إسرائيل فارغ فى حفل الافتتاح

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

3 نجمات بالحجاب على البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاثنين 13-11-2023

بالأسعار والمساحات، تفاصيل طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري بالمدن الجديدة

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات سيتروين بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر النساء: من تطلب الطلاق من غير سبب لن تشم رائحة الجنة

دعاء مبكي من أسامة قابيل لأهل غزة: الله أكبر على كل ظالم ومعتد (فيديو)

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

المزيد
الجريدة الرسمية