سداد المصروفات لــ 10 آلاف طالب وطالبة و36 منحة دراسية جامعية ببنى سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، عن تسليم إيصالات مصروفات الدراسة لــ 10 آلاف طالب و36 وثيقة منحة دراسية بالجامعات الحكومية لمتفوقي الثانوية العامة بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المؤسسة، اليوم، بالتعاون مع محافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور أشرف فاروق عويس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، والمحاسب وليد حسين المدير التنفيذي للمؤسسة، وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة مع المؤسسة.

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سداد المصروفات لــ10 آلاف طالبًا 36 منحة دراسية جامعية ببني سويف

سداد المصروفات لــ10 آلاف طالبًا ببني سويف

وشهد محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف وبالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، لتسليم إيصالات سداد مصروفات الدراسة لعدد 10 آلاف طالب وطالبة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، بجانب تسليم وثيقة منح دراسية بالجامعة للعام الدراسي 2023/2024، لعدد 36 من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المتفوقين والملتحقين بكليات القمة بالجامعات الحكومية من أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطلاب الحاصلين على المنحة لفوقهم العلمي وتميزهم الدراسي، ما أهلهم للحصول على تلك المنحة لاستكمال دراستهم الجامعية، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي ترعاها مؤسسة نهضة بني سويف، والتي تكتسب أهمية خاصة، حيث يستفيد منها الطلاب المتميزون والمتفوقون ومساعدتهم من خلال توفير الدعم المالي لاستكمال دراستهم الجامعية ومسيرتهم الأكاديمية.

سداد المصروفات لــ10 آلاف طالبًا 36 منحة دراسية جامعية ببني سويف

36 منحة دراسية جامعية مجانية ببني سويف

وأشاد المحافظ بالمساهمة الإيجابية والبناءة لنهضة بني سويف في دعم جهود المحافظة في العديد من القطاعات الخدمية والحيوية، بجانب جهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية، لاسيما وأن المؤسسة من أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للجنة العمل الأهلي، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وضمن خطة تنموية تشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية،مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق التنمية والمشاركة البناءة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية وتخفيف الأعباء عنه انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية.

وأكد وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، أنه تم التنسيق مع التعليم والتضامن،لتكفل المؤسسة بالرسوم الدراسية لـ10 آلاف طالبًا وطالبة بمرحلة التعليم الأساسي "ابتدائي وإعدادي" حيث تم دفعها والحصول على إيصالات السداد الخاصة بها، بجانب تحمل كلفة المنح الدراسية لعدد 36 طالبًا وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة والملتحقين بكليات القمة بالجامعات الحكومية العامة والأزهرية، شملت كليات "طب بشري وأسنان وعلاج طبيعي وألسن وهندسة".

سداد المصروفات لــ10 آلاف طالبًا 36 منحة دراسية جامعية ببني سويف

شروط الإستفادة من المنح الدراسية الجامعية ببني سويف

وأشار إلى أنه ستتم متابعة المستفيدين من المنحة خلال سنوات الدراسة الجامعية، لتقييم نتائجهم والتي تشترط الحصول على تقدير "جيد جيدًا" في كل عام لضمان استمرار تفوقهم لتحقيق الهدف من المنحة، وذلك ضمن محور دعم قطاع التعليم، بجانب باقى محاور عمل المؤسسة التي تمتد ليشمل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة أفرادها من خلال توفير العلاج والأدوية للحالات المرضية أو المساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج من أبناء تلك الأسر وغيرها من أوجه الرعاية والدعم في معظم المجالات والقطاعات.