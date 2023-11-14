الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة يعلن دفن 179 جثة في قبر جماعي

جثث مواطني غزة، فيتو
جثث مواطني غزة، فيتو

 أعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة  دفن 179 جثة في قبر جماعي، وذلك بحسب شبكة وقناة "سكاي نيوز عربية.
 

وكان أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

 توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل

وكتب الهلال الأحمر الفلسطيني في منشور عبر منصة X: "توَقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، الأمر الذي يهدد حياة 90 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 25 مريضا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة".

وأشار إلى وجود نحو 9 آلاف نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم، وأن "المستشفى الآن يعتمد على مولد صغير جدا لتزويد الكهرباء لقسم الولادة فقط بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ، والوقود المتبقي سينفد خلال 24 ساعة".

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وشدد على أن "توقف مولد الطاقة عن العمل يؤثر على عمل مقر الجمعية ومستشفى الأمل الذي يضم غرفة عمليات الطوارئ لقطاع غزة حيث أدى إلى قطع الاتصال بغرف العمليات المنتشرة في القطاع".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 20 مستشفى في غزة أصبحت خارج الخدمة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ39، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

وأكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة الدكتور محمد زقوت، "تعرض جميع مشافي القطاع لقصف إسرائيلي مستمر، مما تسبب في عجز القطاع الصحي عن تقديم خدماته للجرحى".

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