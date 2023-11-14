الاحتلال الإسرائيلي يزعم وجود رهائن لدى المقاومة أسفل مستشفى الرنتيسي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن لديهم مؤشرات على أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تحتجز رهائن أسفل مستشفى الرنتيسي في قطاع غزة.

سقوط شهداء في منطقة الجلاء

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سقوط شهداء في منطقة الجلاء شمالي غزة جراء القصف الإسرائيلي، بجانب ارتكابها لانتهاكات بحق النازحين من شمال غزة إلى جنوبها.

وبين المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له أن الآليات العسكرية تواصل حصار مستشفيات الرنتيسي والعيون والنصر.

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حواجز أسمنتية

كما قطع الاحتلال شارع صلاح الدين بحواجز أسمنتية ويدقق بهويات النازحين.

ويشار إلى أن 13 شخصا استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة الأغا وأبو جميزة في السطر الشرقي بخان يونس.

رصاص الاحتلال الإسرائيلي

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن ٣ شهداء سقطوا فجر اليوم في طولكرم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بجانب استشهاد الشاب وليد مصيعي (٢٦ عاما) ما يرفع حصيلة العدوان على المدينة إلى ٦ شهداء منذ مساء أمس.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ ١٢ إصابة بينها ٤ في وضع حرج.

قرية العيسوية بالقدس

كما اعتقلت قوات الاحتلال شبين من قرية العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم.