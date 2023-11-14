جيش الاحتلال يعلن حصيلة القتلى في صفوفه منذ بدء هجمات 7 أكتوبر

غزة الآن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 46 عسكريا إسرائيليا في غزة منذ بدء المعارك.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه ينسق لتوفير حضانات من أجل النقل المحتمل لخدج من مستشفى الشفاء بغزة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة اثنان منها جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع، خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

ووفقًا لأحدث بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي فإن القتيلين هما:

الرائد (احتياط) راز أبو العافية مرشفون 27 عامًا، مقاتل في الكتيبة 6863 لواء النقب (12).

الرقيب روي ماروم 21 عامًا، من رعنانا، قائد صف في الكتيبة 906 بصلاح، خدم كمقاتل في دورية هروب.

وأضاف البيان: "أصيب جندي احتياطي من وحدة 5828 وجندي ثابت من لواء 605 بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب أمس جنديان من وحدة 299 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، التابعة للفرقة 300، بجروح خطيرة نتيجة لاستهداف صاروخ قرب منطقة مزروعة".

خسائر جيش الاحتلال من الحرب ضد غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس تقديراته لخسائر قوات حركة حماس بحسب زعمه، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وبعد أسبوعين ونصف من العمليات البرية بالقطاع.

وادعى الاحتلال في بيان، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، أنّ هجمات الكيان الصهيوني أضعفت فاعلية 10 كتائب لحركة حماس من بين 24 كتيبة وألحقت بها أضرارًا جعلتها تفقد التواصل الميداني بالمعركة.

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وقال الاحتلال زاعما: “إنَّ حماس بدأت الحرب بـ30 ألف رجل يندرجون تحت 5 لواءات عسكرية بالمنطقة، ومقسمون إلى 24 كتيبة تضم 150 فرقة، وكل كتيبة تضم نحو ألف رجل.. وكل كتيبة لها مهمة محددة ومتخصصة، مثل سلاح إطلاق الصواريخ المضادة للمدرعات والمهندسين والوحدات الجوية وغيرها، وكانت تقديرات غير رسمية تشير إلى أن عدد قوات حماس بين 15 ألف إلى 40 ألف مقاتل”. وذلك على حد قوله.

وادعى الاحتلال، أن الكتائب التي ألحق بها أضرارًا كانت في مخيم الشاطئ وحي التفاح، مضيفًا أن كتيبة الشاطئ فقدت 200 مقاتل لحماس بينهم قيادات كبرى ومركزية، لافتا إلى أنه منذ بدأ القتال في مخيم الشاطئ وحتى اليومين الماضيين شهدوا تغير ملحوظا ونقص الفاعلية لدى تلك الكتيبة.