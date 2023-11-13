الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى القدس في مدينة غزة وسط قصف عنيف

مستشفي القدس، فيتو
مستشفي القدس، فيتو

 أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفى القدس في مدينة غزة، مشيرا إلى وجود قصف عنيف في محيط المستشفى الواقعة في تل الهوى.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق النار بشكل كثيف في محيط مستشفى القدس الذي لا يتوافر فيه حاليًا خدمات الماء والكهرباء بمدينة غزة في الوقت الذي يحاول فيه إخلاء المستشفى.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في سياسته للتضييق على المستشفيات في غزة، في الوقت الذي تحاصر فيه قناصة الاحتلال مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة، وتستهدف كل من يدخل أو يخرج من المستشفى حسبما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة.

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 وأعلن مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور منير البرش، اليوم الاثنين، خروج جميع مستشفيات قطاع غزة  عن الخدمة.

وقال وكيل وزارة الصحة التابعة لحماس يوسف أبو الريش لوكالة فرانس برس إن "كل مستشفيات محافظة غزة خارج الخدمة".

ويأتي ذلك مع احتدام القتال العنيف بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر حركة المقاومة الفلسطينية حماس في اليوم الـ38 للحرب.

وكشف أبو الريش عن "وفاة ستة أطفال و9 في قسم العناية المكثفة" بسبب انقطاع الكهرباء عن مستشفى الشفاء أكبر المؤسسات الاستشفائية في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار وقصف إسرائيلي متواصلين.

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