الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

الشيخ أحمد وسام،
الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء

 أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول إن زوجها تزوج عليها بسيدة أخرى، وانقطع عن العلاقة الزوجية معها، فهل يعد هذا طلاقا؟. 

 

أحكام الطلاق 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس": "لا يعد هذا طلاقا، الزوجية قائمة مهما طالت هذه المدة، دون الدخول فى ملابسات هذا الانقطاع، قد يكون بالتراضى أو يكون له أسباب بين الطرفين، ونحن لم ندخل فى خصوصية الناس".

Advertisements


وتابع: "نحن ننصح الزوج بأن هذا غير جائز وعليه أن يعدل بين زوجاته، ولا تنسوا الفضل بينكم، وجعل بينكم ومودة ورحمة، فالحياة الزوجية لها قدسيتها وخصوصية ما يجعل التعامل معها بحذر وحرص شديد".

 

أبو اليزيد سلامة: من طلبت الطلاق من غير سبب لن تشم رائحة الجنة

 وفي سياق متصل أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة العالم بالأزهر الشريف، عن سؤال متصلة تدعي "سهير"، حول إنها متزوجة منذ 15 عاما، وأنجبت منه أطفال وزوجها يعاملها بأبشع الألفاظ، وتريد أن تعرف ماذا تفعل هل تطلق أم تستمر الحياة؟.


وقال خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس"،: "أنتى فى وضع الآن أولادك سيتعرضون لما أنتى فيه من شتائم وسباب، والآن حاولى أن تصلحى من زوجك وتتعاملي معه بهدوء حتى يصلح حاله".


وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا إنه أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، وهنا يوجد بأس فى حالتك إن زوجك بيعاملك معامله سيئة للغاية، فعليكى الاتفاق وإصلاح أمره من أجل أبنائك، فإن لم يكن لا صلاح فى حاله عليكى الاتفاق معه على الطلاق وكيفية تربية أبنائك ورعايتهم، وأيضا حاولى الذهاب إلى دار الإفتاء أو الأزهر الشريف هناك لجان للصلح ليحاولوا التوفيق بينكما".

txt

عالم أزهري يحذر النساء: من تطلب الطلاق من غير سبب لن تشم رائحة الجنة

txt

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

أحكام الطلاق هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا الشيخ أحمد وسام دار الإفتاء العلاقة الزوجية الأزهر الشريف

مواد متعلقة

عالم أزهري يحذر النساء: من تطلب الطلاق من غير سبب لن تشم رائحة الجنة

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

الأكثر قراءة

بعد زيادة الجرام 500 جنيه، شعبة الذهب تنصح الراغبين فى الاستثمار بالتوجه نحو المعدن الأصفر

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

الداخلية تكشف حقيقة بيان تحذير المواطنين من عصابة سرقة المنازل تحت تهديد السلاح

بسمة داود تحتفل بعقد قرانها من المؤلف هاني سرحان، وفتحي عبد الوهاب أول الحضور

تعرف على نتائج اجتماع مجلس الزمالك مع أوسوريو

جانتس يكشف مخطط جيش الاحتلال بشأن غزة خلال الفترة المقبلة

الحكم على سائقين بتهمة خطف موظفة تحت تهديد السلاح في كرداسة

السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام يهدد إيران بالحرب للدفاع عن إسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

"أسنان المنيا" تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج الأطفال

لفتة إنسانية، الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لأكبر معمرة بالشرقية في منزلها (صور)

دياز يلتقي والده لأول مرة بعد إطلاق سراحه

أداء الأعمال المنزلية مفيد جدا للياقة البدنية، وتحسين الحالة المزاجية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بالأسواق

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر

المزيد

انفوجراف

الفئات الممنوعة من التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

بعد واقعة صيدلي الدقهلية، ما حكم من مات عنها زوجها قبل الدخول بها

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بسماع الأخبار السارة في القريب

المزيد
الجريدة الرسمية