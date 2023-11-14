هل يعتبر الانقطاع عن العلاقة الزوجية طلاقا، أمين الفتوى يرد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول إن زوجها تزوج عليها بسيدة أخرى، وانقطع عن العلاقة الزوجية معها، فهل يعد هذا طلاقا؟.

أحكام الطلاق

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس": "لا يعد هذا طلاقا، الزوجية قائمة مهما طالت هذه المدة، دون الدخول فى ملابسات هذا الانقطاع، قد يكون بالتراضى أو يكون له أسباب بين الطرفين، ونحن لم ندخل فى خصوصية الناس".

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وتابع: "نحن ننصح الزوج بأن هذا غير جائز وعليه أن يعدل بين زوجاته، ولا تنسوا الفضل بينكم، وجعل بينكم ومودة ورحمة، فالحياة الزوجية لها قدسيتها وخصوصية ما يجعل التعامل معها بحذر وحرص شديد".

أبو اليزيد سلامة: من طلبت الطلاق من غير سبب لن تشم رائحة الجنة

وفي سياق متصل أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة العالم بالأزهر الشريف، عن سؤال متصلة تدعي "سهير"، حول إنها متزوجة منذ 15 عاما، وأنجبت منه أطفال وزوجها يعاملها بأبشع الألفاظ، وتريد أن تعرف ماذا تفعل هل تطلق أم تستمر الحياة؟.



وقال خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس"،: "أنتى فى وضع الآن أولادك سيتعرضون لما أنتى فيه من شتائم وسباب، والآن حاولى أن تصلحى من زوجك وتتعاملي معه بهدوء حتى يصلح حاله".



وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا إنه أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، وهنا يوجد بأس فى حالتك إن زوجك بيعاملك معامله سيئة للغاية، فعليكى الاتفاق وإصلاح أمره من أجل أبنائك، فإن لم يكن لا صلاح فى حاله عليكى الاتفاق معه على الطلاق وكيفية تربية أبنائك ورعايتهم، وأيضا حاولى الذهاب إلى دار الإفتاء أو الأزهر الشريف هناك لجان للصلح ليحاولوا التوفيق بينكما".

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