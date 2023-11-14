الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

ميناء العريش البحري يستقبل 38 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية

ميناء العريش البحري،فيتو
ميناء العريش البحري،فيتو

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، مؤشرات الأداء بموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة  الشمالية التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وسجلت حركة تداول للسفن خلال الربع الأول من العام المالي 2023,2024   بإجمالي حمولات بلغ 12,542,878 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 1,060,752 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 769 سفينة متنوعة خلال الثلاث شهور الأولى.
 

واستقبل ميناء العريش البحري 38 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 166,937  طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 مترا والذي استقبل لأول مره سفينة الصب الجاف العملاقة STELLAR EAGLE لتصدير 40 ألف طن ملح إلى كينيا وتعتبر السفينة إحدى سفن الصب الجاف العملاقة حيث تبلغ الحمولة الإجمالية لها 55 ألف طن. 

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وذكر البيان استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية عدد 355 سفينة متنوعة، بطاقة محققة بلغت 1,247,004 طن، وعدد حاويات 122,371 حاوية مكافئة، خلال الربع الأول من العام المالي 2023,2024. 

 

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال الربع الاول أيضا  عدد 376 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 11,128,937 طن، وعدد حاويات 938,381 حاوية مكافئة.
 

وأعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.

 

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