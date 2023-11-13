الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

ميناء العريش يستقبل سفينة تركية تحمل 650 طن مساعدات و20 سيارة إسعاف لغزة

السفينة التركية،
السفينة التركية، فيتو

استقبل ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء سفينة تركية تحمل مساعدات إغاثية لغزة و20 سيارة إسعاف و8 مستشفيات ميدانية، تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح البري ودخولها إلى قطاع غزة.

ميناء العريش يستقبل سفينة تركية

كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل في وقت سابق سفير تركيا في القاهرة ووفد طبي تركي؛ تمهيدا لدخولهم قطاع غزة للمشاركة في علاج مصابي غزة.

وكانت محافظة شمال سيناء قد خصصت إقامة استشفاء للمصابين الفلسطينيين بمقر نادي اتحاد سيناء بمدينة العريش بعد إجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج لهم بالمستشفيات المختلفة بالمحافظة. 

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وتفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عددا من مصابي غزة المتواجدين داخل مكان استقبال المصابين الفلسطينيين وسماع مطالبهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.  

وخلال الجولة، التقى محافظ شمال سيناء ًاول 6 مصابين تم علاجهم وانتقالهم  للمشفى بينهم رجال وسيدات وأطفال. 

 استقبال المصابين الفلسطينيين

تم تزويد النادي بـ 50 سريرا بمشتملاتها لاستقبال المصابين الفلسطينيين بعد تمام الشفاء وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم اذا استلزم الامر في وجود طاقم تمريض على أعلى مستوى.
 كان محافظ شمال سيناء، قد أكد أن مصر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، وأنها البلد الثاني للأشقاء الفلسطينيين.

 وقال المحافظ للفلسطينيين العالقين في شمال سيناء خلال زيارة للوحدات السكنية التي وفرتها المحافظة لهم في حي السبيل بالعريش: "أنتم في بلدكم الثاني مصر وكل طلباتكم مجابة، وأن توجيهات فخامة الرئيس بتقديم كافة الخدمات لكم مهما كانت التكاليف".

 إدخال خدمات الإنترنت إلى الوحدات السكنية

وأشار المحافظ إلى إنشاء قاعة خدمات وتزويدها بشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية، بجانب إدخال خدمات الإنترنت إلى الوحدات السكنية واستكمال باقي التجهيزات الضرورية.

ووجه المحافظ الشكر للشعب المصري عامة وأهالي شمال سيناء، خاصة على الاستنفار والعطاء في هذه الأزمة، بجانب الشكر للجمعيات الأهلية على الجهود المبذولة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين.
 بدورهم، وجه الفلسطينيون بمدينة العريش الشكر للقيادة المصرية وإلى الرئيس وجميع الجهات على حسن استقبالهم وتوفير كافة الخدمات لهم. 

وخلال زيارته للوحدات السكنية التي تم تخصيصها للأشقاء الفلسطينيين بالعريش، قام المحافظ بتفقد الوحدات السكنية ولقاء الأشقاء الفلسطينيين للتعرف على الاحتياجات والمطالب بجانب تفقد المطبخ الذي يتم فيه إعداد الوجبات الغذائية لهم.

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