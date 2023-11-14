الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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حوادث

الأمن يكشف عن تفاصيل حقيقة فيديو إهانة إسرائيلى لفتاتين بمحافظة جنوب سيناء

حقيقة اسرائيلى اهانة
حقيقة اسرائيلى اهانة فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة قيام شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية بإهانة  فتاتين فى محافظة جنوب سيناء.

حقيقة إهانة إسرائيلى فتاتين بمحافظة جنوب سيناء 

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تابعت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي  يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية يقوم بالتطاول لفظيًا على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، والإدعاء بأن المذكور إسرائيلى الجنسية.. بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيلى الجنسية، وقيام الفتاتين بالتقدم ببلاغ للجهات الأمنية لقيامه بالتطاول عليهما. 

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و تم اتخاذ  الإجراءات القانونية وجار اتخاذ  اللازم حياله.

 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية محافظة جنوب سيناء الدول الأجنبية

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