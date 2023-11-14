الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حالة الطرق اليوم، كوبرى 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو وشارعى الهرم وجامعة الدول الأكثر زحاما

حالة الطرق اليوم،
حالة الطرق اليوم، فيتو

 شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الثلاثاء، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

الأمن يكشف عن تفاصيل حقيقة فيديو إهانة إسرائيلى لفتاتين بمحافظة جنوب سيناء

المرور تغلق طريقي "حلوان - الكريمات والعين السخنة " حفاظا على سلامة السائقين

حالة الطرق اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 

 ورصدت المتابعة الميدانية زحاما مروريا بمحور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر ومتجهة إلى وسط القاهرة والجيزة وميدان لبنان، كذا القادم من وسط العاصمة والطريق الدائري، ومتجهة إلى الإسكندرية الصحراوي وأكتوبر، وشارعي شبرا مصر ورمسيس، كوبري 15 مايو، الطريق الدائري الأوسطي، محور كورنيش النيل، سكة الوايلي، شارع جامعة الدول.

Advertisements

 

 

حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات زحاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

سيارات الإغاثة على الطرق 

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حالة الطرق اليوم حالة المرور حالة المرور اليوم حالة الطرق اليوم الثلاثاء حركة السيارات حركة المركبات

مواد متعلقة

الأمن يكشف عن حقيقة فيديو إهانة إسرائيلى لفتاتين بمحافظة جنوب سيناء

المرور تغلق طريقي "حلوان - الكريمات والعين السخنة " حفاظا على سلامة السائقين

ضبط 39 متهما بأعمال بلطجة وهاربين من المراقبة وإعادة 21 دراجة نارية مسروقة

ضبط 16 ألفا و561 قضية سرقة تيار كهربائي على مستوى الجمهورية

أخبار الحوادث اليوم.. ربة منزل تشترك مع خطيب ابنتها في جريمة قتل.. والإعدام للمتهم بقتل طفل ديمشلت في الدقهلية

حبس تشكيل عصابي ارتكب 21 سرقة دراجات نارية 4 أيام

الداخلية تفوز بالمركزين الأول والثاني في بطولة الشرطة العربية للبادل بقطر (صور)

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسن على يد نجله بالزيتون

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يعلن حصيلة القتلى في صفوفه منذ بدء هجمات 7 أكتوبر

دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما الغانى

الأمن يكشف عن حقيقة فيديو إهانة إسرائيلى لفتاتين بمحافظة جنوب سيناء

وزير التعليم: تطبيق المناهج المطورة للمرحلة الإعدادية بدءا من العام الدراسي 2024-2025

فريدة النقاش: مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل تشكل ضغطا على أمريكا

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

كرة السلة، مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية

Advertisements

منوعات

المزيد

أحدث طريقة لعلاج هذا النوع من الإدمان

خبيرة لغة الجسد: الأمير ويليام يعاني من التوتر، والسر غامض

الأكبر في العالم، عائلة مكونة من 199 فردا بينهم 38 زوجة تعيش تحت سقف واحد

جون سينا يتضامن مع سكان غزة، قصة فيديو نجم WWE والطفل إياد الذي أثار الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في بداية التعاملات

سعر كيلو الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 14-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

فيتوريا vs حازم إمام.. حكاية 48 ساعة أغلقت ملف ثنائي الزمالك بالشمع الأحمر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رمضان عبدالمعز: الغل والحسد والخيانة ليست من صفات المؤمنين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية