الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

المرور تغلق طريقي "حلوان - الكريمات والعين السخنة " حفاظا على سلامة السائقين

المرور تغلق طريقى
المرور تغلق طريقى “حلوان -الكريمات ” والعين السخنة "، فيتو

قررت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الثلاثاء، إغلاق طريقى  “حلوان -الكريمات ” والعين السخنة " لوجود شبورة مائية تحجب الرؤية أمام  قائدى السيارات.

 

المرور تغلق طريقى   “حلوان -الكريمات ” والعين السخنة " لوجود شبورة مائية

 

وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

ضبط 39 متهما بأعمال بلطجة وهاربين من المراقبة وإعادة 21 دراجة نارية مسروقة

ضبط 16 ألفا و561 قضية سرقة تيار كهربائي على مستوى الجمهورية

وكانت فى وقت سابق،حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية  والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شبورة مائية الادارة العامة للمرور طريق العين السخنة طريق الكريمات

مواد متعلقة

ضبط 39 متهما بأعمال بلطجة وهاربين من المراقبة وإعادة 21 دراجة نارية مسروقة

ضبط 16 ألفا و561 قضية سرقة تيار كهربائي على مستوى الجمهورية

أخبار الحوادث اليوم.. ربة منزل تشترك مع خطيب ابنتها في جريمة قتل.. والإعدام للمتهم بقتل طفل ديمشلت في الدقهلية

حبس تشكيل عصابي ارتكب 21 سرقة دراجات نارية 4 أيام

الداخلية تفوز بالمركزين الأول والثاني في بطولة الشرطة العربية للبادل بقطر (صور)

تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسن على يد نجله بالزيتون

قصة مقتل صاحب محل كمبيوتر فى عين شمس.. سيدة اتفقت مع خطيب ابنتها على الجريمة لسرقة سبائك ذهب وأمواله

عاطل ينهي حياة والده المسن بعد ضربه حتى الموت بالزيتون

الأكثر قراءة

الأمن يكشف عن تفاصيل حقيقة فيديو إهانة إسرائيلى لفتاتين بمحافظة جنوب سيناء

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

أخبار مصر: تفاصيل الصفقة المرتقبة بين إسرائيل وحماس، الجبلاية ترد على الزمالك بشأن فتوح وصبحي، هؤلاء سر أزمة السكر والسجائر

بسبب موديست وسيد عبد الحفيظ، شبانة يفتح النار على إدارة الأهلي

الأكبر في العالم، عائلة مكونة من 199 فردا بينهم 38 زوجة تعيش تحت سقف واحد

سفراء فرنسا في الشرق الأوسط يوجهون رسالة غضب لـ ماكرون بسبب إسرائيل

فنانة نرويجية ترفع علم فلسطين في حفلتها "فيديو"

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في السوق المحلي

Advertisements

منوعات

المزيد

خبيرة لغة الجسد: الأمير ويليام يعاني من التوتر، والسر غامض

الأكبر في العالم، عائلة مكونة من 199 فردا بينهم 38 زوجة تعيش تحت سقف واحد

جون سينا يتضامن مع سكان غزة، قصة فيديو نجم WWE والطفل إياد الذي أثار الجدل

أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع في سعر السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 14/11/2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14-11-2023

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فيتوريا vs حازم إمام.. حكاية 48 ساعة أغلقت ملف ثنائي الزمالك بالشمع الأحمر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 14 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية