المرور تغلق طريقي "حلوان - الكريمات والعين السخنة " حفاظا على سلامة السائقين
قررت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الثلاثاء، إغلاق طريقى “حلوان -الكريمات ” والعين السخنة " لوجود شبورة مائية تحجب الرؤية أمام قائدى السيارات.
المرور تغلق طريقى “حلوان -الكريمات ” والعين السخنة " لوجود شبورة مائية
وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
وكانت فى وقت سابق،حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية
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