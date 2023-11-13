نشطاء: الاعتماد الكبير للمغرب على الوقود الأحفوري كمصدر للكهرباء يهدد الأجيال القادمة

أطلق مجموعة من النشطاء المهتمين بمجال البيئة مبادرة لوقف الاعتماد على الوقود الأحفوري بدولة المغرب، وأوضح النشطاء أن الاعتماد الكبير للمغرب على الوقود الأحفوري كمصدر للكهرباء يأتي بثمن، فهو يهدد صحتنا ومستقبل الأجيال المقبلة.

وأشار النشطاء إلى أنه قد حان الوقت لتغيير هذه المعادلة نحو الأفضل، منادين بالانضمام لهذا التحرك المحلي الذي تقوده جهات مغربية فاعلة في العمل المناخي.

وأكد النشطاء البيئيون أن المغرب بحاجة إلى التحول الطاقوي بعيدا عن الوقود الإحفوري.

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نشطاء بيئيون يطالبون الحكومات العربية باتفاق تاريخي ينهي عصر الوقود الأحفوري

وحث عدد من نشطاء البيئة الحكومات العربية على الارتقاء إلى مستوى المهمة المطلوبة منهم في مؤتمر تغير المناخ COP 28، مطالبينهم بالدفاع عن اتفاق تاريخي ينهي عصر الوقود الأحفوري، وأن أي قرار أقل من ذلك سوف يعتبر فاشلا.

وأضاف نشطاء البيئة، أن المسار العالمي نحو صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050، والذي من شأنه أن يحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية، لا يزال ممكنًا وعاجلًا، وأن ما يعيق تحقيق ذلك هو غياب الإرادة السياسية.

وتابع النشطاء أن ما يحتاجه العالم بشكل عاجل هو قيادة مناخية حاسمة لوضع حد فوري لجميع مشاريع الوقود الأحفوري المستقبلية ومضاعفة التخلص السريع والعادل والممول من النفط والغاز والفحم والانتقال السريع والعادل والممول نحو الطاقة المتجددة.

قضية تغير المناخ

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد أكدت أن قضية تغير المناخ تعد أحد القضايا الوجودية للحياة على كوكب الأرض، نظرًا للمخاطر الناجمة عنها والتي تهدد حياة الأجيال فى عالمنا الإسلامي، والذى حاز على استضافة أكبر الأحداث البيئية العالمية، كمؤتمر التغيرات المناخية COP27 بشرم الشيخ، ومؤتمر التغيرات المناخية الـCOP28 والذى سيعقد بدولة بالإمارات الشقيقة نوفمبر القادم، بالإضافة إلى استعداد المملكة السعودية لاستضافة مؤتمر التصحر cop16، وجميعها موضوعات متداخلة مع بعضها البعض.