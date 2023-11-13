الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

استمرار الاشتباكات العسكرية مع الاحتلال على جبهة جنوب لبنان

الأراضي اللبنانية،
الأراضي اللبنانية، فيتو

شهدت جبهة الجنوب اللبناني، اليوم الإثنين، هجمات صاروخية نفذها حزب الله باتجاه المواقع الإسرائيلية المقابلة.

واستهدفت الهجمات  قوة مشاة قرب ثكنة برانيت، وموقع الضهيرة في القطاع الغربي، وموقع الراهب قبالة بلدة عيتا الشعب، وموقع بياض بليدا، وموقع هونين في القطاع الشرقي.

 وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في شمالي حيفا وصفد، جراء الاشتباه بمسيرات تتجه نحو موقع أفيفيم.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 18 قذيفة، أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرب العرامشة في الجليل الأعلى، كما أكدت إطلاق صاروخ مضاد للدروع على بوابة مستوطنة نتوعا في الجليل الغربي.

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 وقابل ذلك قصف إسرائيلي واسع بالمسيرات والمدفعية لسائر المناطق الحدودية، وأفيد عن غارة استهدفت أطراف بنت جبيل ورميش وعيناثا.

وتعرضت عيتا الشعب لقصف عنيف على مقربة من المنازل، وطالت القذائف المدفعية والفسفورية أطراف بلدات عدة في القطاع الأوسط.

وفي القطاع الغربي تساقطت القذائف بكثافة على الضهيرة وأطراف الناقورة وطير حرفا وراميا وعلما الشعب، واندلعت الحرائق في الأحراج جراء استخدام الجيش الإسرائيلي للقذائف الفسفورية.

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