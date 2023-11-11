السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في القمة العربية الإسلامية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن عقب المشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية كما ألقى الرئيس السيسي كلمة أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير عادية.


وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزاءه.

 

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وجاءت مشاركة الرئيس في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

 

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التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة التصعيد العسكري الاسرائيلي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي

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