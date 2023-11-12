الأحد 12 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رسالة عاجلة من أردوغان لمصر ودول الخليج

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن إسرائيل فقدت دعم المجتمع الدولي، لافتا إلى أن "ما يجري في غزة منذ 36 يوما هو قسوة لا توصف".

رسالة أردوغان لمصر ودول الخليج 

ووجه أردوغان رسالة إلى مصر ودول الخليج بضرورة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لإجبار إسرائيل على وقف الحرب في غزة.

وأكد الرئيس التركي، أن قطاع غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء، ‏وأن على أمريكا تقبل هذا الأمر.‏

واوضح رجب طيب أردوغان أن "التفاهم مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مستحيل إذا كانت لديه مقاربة مفادها أن غزة أرض لإسرائيل والمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني".

وأضاف الرئيس التركي أنه "لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق "الفيتو" في مجلس الأمن، وأن الدول الغربية تراقب كل هذه الوحشية الممارسة في قطاع غزة من المدرجات".

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وطالب الرئيس التركي، في تصريحاته الصحفية، أن "يكون العالم الإسلامي جسدا واحدا وصوتا واحدا". 

لقاء السيسي وأردوغان في الرياض 

وبالأمس السبت، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في مختلف المجالات، فضلًا عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود الحثيثة على كافة الأصعدة لاحتواء الأزمة وتداعياتها الإنسانية، وتوافق الرئيسان في هذا الصدد بشأن ضرورة الوقف الفوري للقصف المستمر والعمليات العسكرية في قطاع غزة لتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، وذلك للحيلولة دون المزيد من التردي للأوضاع الإنسانية لأهالي القطاع، مع استمرار الدور المصري الجوهري في إنفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، وتضافر الجهود الدولية للدفع نحو تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية كما ألقى الرئيس السيسي كلمة أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير عادية.

واستضافت مدينة الرياض أمس السبت قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي حيث يأتي ذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

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