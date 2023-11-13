الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رياضة

محمد مصيلحي يزور العامري فاروق بالمستشفى للاطمئنان عليه

محمد مصيلحي رئيس
محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، فيتو

حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، اليوم الإثنين، على زيارة العامري فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق، نائب رئيس النادي الأهلي بالمستشفى، وذلك للإطمئنان عليه حيث تعرض منذ أيام لوعكة صحية شديدة وأجرى عملية جراحية دقيقة.

 

وكشف الموقع الرسمي لنادي الاتحاد السكندري أن محمد مصيلحي إلتقي أسرة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وأكد لهم خلال حديثه معهم على على تقديره الكبير واعتزازه بشخصية لها تاريخها الرياضي المشرف، واطمأن منهم على حالته الصحية وتمنى له رئيس الاتحاد السكندري الشفاء العاجل له وعودته من جديد لممارسة مهام عمله.

 

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قال مصدر داخل الأهلي إن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي سوف يقوم بإجراء عملية جراحية جديدة اليوم. 

 

وأضاف أن عملية اليوم تبقي مهمة لاستكمال رحلة علاج نائب رئيس النادي الأهلي الذي سبق وأن أجرى أربع عمليات جراحية في المخ خلال الأيام الماضية. 

العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، فيتو

العامري فاروق في غيبوبة

قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت أن العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لا يزال في غيبوبة وحتى الآن أجرى 4 عمليات جراحية.

 

وأشار شوبير أن الطاقم الطبي للعامري فاروق سوف يقوم بقياس درجة الوعي لديه التي لاتزال تصل إلى 3 وهذه درجة قليلة عن الوعي الطبيعي للإنسان الذي يصل إلى 15.

 

وواصل شوبير تصريحاته قائلا: “العامري فاروق يحتاج إلى دعاء الجميع حتى يتماثل للشفاء في أقرب وقت بإذن الله”.

 

العامري فاروق يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

وكان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرا لتأخر حالته الصحية.

 

وكان خالد العامري، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من كل المصريين الدعاء لأخيه بالشفاء.

 

وكتب خالد العامري تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "رجاء من كل مصر تدعى لأخي العامري فاروق".

 

وأضاف: "العامري في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ ويحتاج إلى دعاء كل المصريين".

 

وتقرر نقل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرا لتأخر حالته الصحية.

 

الزمالك يوجه رسالة إلى العامرى فاروق

وحرص نادي الزمالك على إصدار بيان للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، متمنيًا له الشفاء العاجل.

 

وجاء البيان: “يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للعامري فاروق بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها”.

 

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على زيارة العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، قبل إجراء العملية الجراحية، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

 

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالشفاء العاجل للعامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي. 

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