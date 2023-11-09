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رياضة

في غيبوبة، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديو)

العامري فاروق، فيتو
العامري فاروق، فيتو

الأهلى، قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت أن العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لايزال في غيبوبة وحتى الآن أجرى 4 عمليات جراحية.

وأشار شوبير أن الطاقم الطبي للعامري فاروق سوف يقوم بقياس درجة الوعي لديه التي لاتزال تصل إلى 3 وهذه درجة قليلة عن الوعي الطبيعي للإنسان الذي يصل إلى 15.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا "العامري فاروق يحتاج إلى دعاء الجميع حتى يتماثل للشفاء في اقرب وقت باذن الله.

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وكشف مصدر مقرب من العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، آخر تطورات حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى بسبب أزمة صحية خلال تواجده في مقر القلعة الحمراء.

وكان العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، وتم نقله إلى مستشفى المعلمين، قبل أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرا لتأخر حالته الصحية.

وكان خالد العامري، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من كل المصريين الدعاء لأخيه بالشفاء

وكتب خالد العامري تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "رجاء من كل مصر تدعى لأخي العامري فاروق".

وأضاف: "العامري في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ ويحتاج إلى دعاء كل المصريين".

وتقرر نقل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر لإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ نظرا لتأخر حالته الصحية.

الزمالك يوجه رسالة إلى العامرى فاروق

وحرص نادي الزمالك على إصدار بيان للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وجاء البيان: “يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للعامري فاروق بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها”.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على زيارة العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، قبل إجراء العملية الجراحية، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالشفاء العاجل للعامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي. 

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