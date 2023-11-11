ميسي يقود قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروجواي بتصفيات كأس العالم

ميسي، أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، اليوم السبت، عن قائمة "التانجو" لدخول المعسكر المقرر إقامته خلال فترة التوقف الدولي المقبل.

وشهدت اختيارات سكالوني تواجد أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، الحائز مؤخرًا على جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة.

قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروجواي

وجاءت قائمة الأرجنتين كاملة، كالآتي:

إيميليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - خوان موسو - والتر بينيتيز - جونزالو مونتيل - بابلو مافيو - مولينا - جيرمان بيزيلا - كريستيان روميرو - لوكاس كوارتا - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونيا - فرانشيسكو أورتيجا - نيكولاس تاجليافيجو - لياندرو باريديس - جويدو رودريجيز - إنزو فيرنانديز - رودريجو دي باول - إيزيكيل بالاسيوس - جيوفاني لو سيلسو - أليكسيس ماك أليستر - باولو ديبالا - آنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - لاوتارو مارتينيز - نيكولاس جونزاليس - لوكاس أوكامبوس.

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ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة أوروجواي والبرازيل خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تكريم ميسي لفوزه بالكرة الذهبية

كرم إنتر ميامي الأمريكي، نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فعالية للاحتفال بفوزه بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، قبل مواجهة ودية مع نيويورك سيتي.

وتعهد ميسي، أثناء الاحتفالية، بجلب المزيد من النجاحات للنادي الأمريكي.

وقال ميسي: "ليس لدي شك في أن العام المقبل سيكون أفضل بكثير.. نحتاج دعمكم وقربكم منا، كي نحقق هذا الأمر معا".

وأشار: "الاحتفال بالكرة الذهبية معكم شرف كبير.. أنا هنا منذ مدة قليلة، لكني أشعر كأني هنا منذ فترة.. أود شكر كل أهل ميامي على معاملتهم لي أنا وعائلتي.. عوملنا بالكثير من الود، وأشعرتموني بأنه بيتي".

وواصل: "نحن معا منذ مدة قليلة، لكننا حققنا شيئا مهما، وهو أول لقب لهذا النادي (كأس الدوريات).. ومن المهم أننا سنلعب العام المقبل في بطولة مهمة (كأس أبطال الكونكاكاف).. لم يكن لدي شك بخصوص كيف سيصبح حالي وأنا هنا".