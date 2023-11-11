ميسي يتعهد لجماهير إنتر ميامي الأمريكي بهذا الوعد

ميسي، كرم إنتر ميامي الأمريكي، نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فعالية للاحتفال بفوزه بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته، قبل مواجهة ودية مع نيويورك سيتي.

ميسي يتعهد لجماهير انتر ميامي الأمريكي بهذا الوعد

وتعهد ميسي، أثناء الاحتفالية، بجلب المزيد من النجاحات للنادي الأمريكي.

وقال ميسي: "ليس لدي شك في أن العام المقبل سيكون أفضل بكثير.. نحتاج دعمكم وقربكم منا، كي نحقق هذا الأمر معا".



وقبل بدء المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، انطفأت أضواء ملعب دي أر في بي إن كيه، ثم أضيء ممر ذهبي يصل إلى منتصف الميدان، قبل أن يظهر ميسي.

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وأشار: "الاحتفال بالكرة الذهبية معكم شرف كبير.. أنا هنا منذ مدة قليلة، لكني أشعر كأني هنا منذ فترة.. أود شكر كل أهل ميامي على معاملتهم لي أنا وعائلتي.. عوملنا بالكثير من الود، وأشعرتموني بأنه بيتي".

وواصل: "نحن معا منذ مدة قليلة، لكننا حققنا شيئا مهما، وهو أول لقب لهذا النادي (كأس الدوريات).. ومن المهم أننا سنلعب العام المقبل في بطولة مهمة (كأس أبطال الكونكاكاف).. لم يكن لدي شك بخصوص كيف سيصبح حالي وأنا هنا".

وهتف الجمهور كثيرا لميسي، وهو على الممر، وكرته الذهبية الثامنة بين يديه.

يستهدف نادي برشلونة، تكريم أسطورته السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم انتر ميامي الأمريكي خلال العام المقبل.

خطة تكريم برشلونة لميسي



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تسعى لتكريم ميسي في افتتاح ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الجديد للجمهور، والمتوقع أن يتم في نوفمبر 2024.

وتزامنا مع احتفالات برشلونة بالذكرى ال125 لتأسيس النادي، يفترض أن يكون هناك لقاء بين البلوجرانا ومنتخب الأرجنتين.

وحال تم التوصل لاتفاق حول إقامة هذه المباراة، فإن ميسي سيعود إلى "منزله السابق" كامب نو، والذي قضى فيه 17 موسما مع الفريق الأول.

وأفادت الصحيفة، بأن هناك عائق أمام إقامة المباراة في التوقيت المذكور، حيث سيخوض منتخب التانجو مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في 14 و19 نوفمبر ضد باراجواي وبيرو.

ولذلك سيتوجب إيجاد موعد مناسب للمباراة في ديسمبر 2024، أو الأشهر الأولى لعام 2025، وضمان تواجد كافة نجوم المنتخب الأرجنتيني في تلك المواجهة وعلى رأسهم ميسي.

وانتقل النجم الأرجنتيني بالمجان إلى الدوري الأمريكي خلال الميركاتو الصيفي الأخير، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ميسي يحسم عودته إلى برشلونة أو أوروبا



وقال ميسي، في حوار أجراه مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كان لدي العديد من العروض على الطاولة هذا العام.. بما في ذلك العديد من الأندية الأوروبية والعروض السعودية".

وأضاف: "لقد قررنا القدوم إلى ميامي وهذا القرار نحن سعداء به، ونشعر بالارتياح تجاهه".

وعن منافسات كأس العالم 2026، أوضح: "بالنظر إلى عمري في ذلك الوقت، يبدو الأمر صعبًا، لكننا سنرى ما قد يحدث".

وواصل: "كان بإمكاني العودة إلى برشلونة لكن ذلك لم يحدث. كان الأمر مشابهًا لاضطراري المغادرة في عام 2021".

كان ميسي قد اضطر للرحيل عن البارسا في 2021، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وأكمل: "فكرت في العودة إلى برشلونة، وفي حياتي هناك، والاعتزال هناك كما أردت دائمًا، لكن.. لم يكن ذلك ممكنًا".

وسئل ميسي إذا كانت هناك فرصة للانتقال الآن على سبيل الإعارة إلى البلوجرانا أو أي فريق آخر، فرد البرغوث: "لا.. لا توجد فرصة. لا على الإطلاق".

وحول عودته إلى اللعب في أوروبا، حسم البرغوث الأمر قائلًا: "لقد فزت هناك بكل ما حلمت به. الآن بعد أن قررت القدوم إلى الولايات المتحدة، لا أعتقد أنني سأعود للعب في أوروبا أبدًا".