التحفظ على 16 طن لحوم وفراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية، حملة مكبرة لمراقبة السلع والمنتجات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والالتزام بالقوانين، وتم التحفظ على 16 طن لحوم وفراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاءت الحملة بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وتوجيهات عيد عبد الله أبو زيد وكيل الوزارة، بضرورة تشديد الرقابة على المصانع والشركات والأسواق التجارية، لبيان مدى التزام المسئولين عنها بالقوانين والقرارات التموينية.

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وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد المسئول عن ثلاجة للتبريد والتجميد بناحية المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور، وذلك لعدم وجود ترخيص وكذا عدم وجود سجل خاص معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية وحيازته بغرض الاتجار سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم تعاونه مع مأموري الضبط القضائي.



وتم التحفظ على، ٩٠٠ شيكارة سكر أبيض وزن الشيكارة ٥٠ كجم بإجمالي ٤٥ طن سكر.

بالإضافة إلى ٧٠٠ شيكارة نشا وزن الشيكارة ٢٥ كجم بإجمالي ١٧.٥ طن نشا، ٣٠٠ شيكارة ملح وزن الشيكارة ٢٥ كجم بإجمالي ٧.٥ طن ملح، ٥٠٠ كارتونة فراخ مجمدة وزن الكارتونة ١٠ كجم بإجمالي ٥ أطنان فراخ مجمدة.

كما تم التحفظ على ٤٠٠ كارتونة لحوم وزن الكارتونة ٢٣ كجم تقريبا بإجمالي ١١.٥ طن لحوم تقريبا وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.