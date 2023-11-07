تحرير 3 محاضر تموين خلال حملة رئيس مركز باريس على المحال التجارية

قاد عبدالناصر صالح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، بمحافظة الوادي الجديد، يرافقه نائب المركز ومسئول التموين بباريس، حملة مكثفة بالمرور على المحلات التجارية لمتابعه توافر السلع التموينية ومراقبة الأسعار، بالإضافة إلى المرور على محلات الفواكه والخضروات وذلك لضبط الأسعار.

وأكد رئيس مركز ومدينة باريس، تحرير 3 محاضر لعدم تواجد قائمه أسعار علي السلع، بالإضافة إلى التنبيه قبل ذلك على التجار، مناشدًا جميع التجار وأصحاب فرش الخضار بوضع قائمة أسعار على كل سلعه ومنتج مع مراجعة الصلاحية.

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ولفت رئيس مركز ومدينة باريس، إلى المرور الدوري ومتابعة الالتزام بتخفيضات الاسعار بمعارض ومنافذ المركز لبيع السلع الغذائية المخفضة للمواطنين والاطمئنان على توافر الكميات من السلع٠

وأكد رئيس المركز، أنه أثناء المرور تلاحظ إنخفاض في بعض أسعار الخضر بعد قيام الوحده المحلية بباريس بضخ كميات كبيره من الخضر والفواكهه بالمدينه وكل قري باريس بأسعار مخفضة.

وأوضح عبدالناصر، أن الحملة الرقابية استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

ومن جانبه يتابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جهود الوحدات المحلية لمراكز المحافظة الخمس، ومديرية التموين في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.