الجمعة 10 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تموين الدقهلية: إقامة 20 معرضا لبيع السلع بمبادرة خفض الأسعار

مبادرة خفض الأسعار،فيتو
مبادرة خفض الأسعار،فيتو

قال السيد دايرة المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية إنه تم إقامة عدد كبير من المعارض والمنافذ في مبادرة تخفيض السلع، حيث تم إقامة 20 معرض رئيسي في المحافظة منهم 2 رئيسي في المنصورة و18 آخر في باقي المدن والمراكز بالدقهلية.

مبادرة خفض الأسعار 

وأضاف  أن مبادرة تخفيض أسعار السلع تضم 410 معارض ومنفذ تتضمن نحو  100 سلسلة ومحل تجاري، و167 جمعية تعاونية استهلاكية، و13 منفذ تابع للشركة العامة لتجارة الجملة، و110 منفذ تابع للمجالس المحلية، إضافة إلي تسيير 18 سيارة سلع متنقلة سعة 1.5 طن.

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وأضاف دايرة أن السلع المطروحة في المبادرة نسبة التخفيضات بها من 15 إلى 25٪ عن السوق المحلية مما أدى إلى عمل توازن في سعر السلع الأساسية من سكر وزيوت وأرز ومكرونة وخلافه، مشيرا إلى أنه يتم ضخ السلع في المنافذ والمعارض بنحو 3 مرات يوميًا نظرا لزيادة الإقبال. 

حملات رقابية على الأسعار 

من جانبه،  قال علي حسن وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية أنه يتم يوميا شن حملات على كافة الأسواق التجارية، حيث تم تحرير في شهر أكتوبر 2800 مخالفة مخابز وتجار تموين ومحطات بترول وعدم إعلان وبيع أزيد من السعر.

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية شن حملات رقابية موسعة بالمحافظات لضبط الأسعار بالأسواق، والتأكد من توافر السلع بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار الأساسية للمستهلكين.

السلع بمبادرة تخفيض الأسعار 

وأعلنت وزارة التموين  عن ارتفاع عدد السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار إلى 48 صنفاّ.

وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25%  لمدة 6 أشهر وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وأشارت وزارة التموين إلى أسعار السلع في مبادرة تخفيض الأسعار، وذلك بعد قرار الوزارة بارتفاع عدد السلع الغذائية إلى 48 صنفاّ.

وجاءت قائمة أنواع السلع وأسعارها  قبل وبعد التخفيض علي النحو التالي:

1 _سكر أبيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض 27 جنيها مقابل سعر تراوح من  35 و40 جنيهًا قبل التخفيض 

2 - زيت طعام خليط هدية 700 مل بـ  34 جنيهًا بعد التخفيض  مقابل 40 إلى 42 جنيهًا

3- زيت طعام خليط قلية 700 مل بـ  34 جنيهًا بعد التخفيض  مقابل سعر يتراوح من 40 إلى 42 جنيهًا 

 4 - زيت طعام خليط الممتاز 700 مل بـ  34 جنيهًا بعد التخفيض  بدلًا من  سعر تراوح بين 40 و42 جنيهًا

5 - زيت طعام خليط هدية 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من  سعر تراوح بين  54 و56 جنيها   

6 -زيت طعام خليط قلية ا لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من سعر تراوح بين 54 و56 جنيها

  7 -زيت طعام خليط الممتاز 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من  سعر تراوح بين  54 و56 جنيها

8 - زيت سندباد 1  لتر  بـ  42 جنيهاُ بدلًا من  52.5 جنيهاَ

9 -زيت غالية 1 لتر بـ 38.5  بدلًا من  48 جنيها.

10 -زيت مرجانة 900 ملي 39.25 جنيهًا بدلًا من  49 جنيهًا.

11 – زيت مرجانة800 ملي بـ 32 جنيهًا بدلًا من  40 جنيه.

12 -زيت غالية 700 ملي بـ بـ 32 جنيهًا بدلًا من  40 جنيه.

13-حلوة زيت خليط700ملي بـ 34 جنيهًا بدلًا من  41 جنيهاَ.

14- حلوة زيت خليط1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من  53.5 جنيه 

15- هنادي زيت خليط700ملي بـ 34 جنيهًا بدلًا من  41 جنيهًا

16 - هنادي زيت خليط 1 لتر بـ 46 جنيهًا بدلًا من  53.5 جنيه 

17- عبور لاند جبنة 1كيلو لـ 56.5 جنيه بدلًا من  61.5 جنيه 

18 - عبور الند جبنة 500 جرام بـ 31.5 جنيه بدلًا من  33 جنيها 

19- عبور لاند  جبنة 250 جرام بـ 16.5 جنيه بدلًا من  18 جنيهًا 

20 -عبور لاند  جبنة125   جرام بـ 9.5 جنيه بدلًا من  11 جنيها 

21 - جبنة250 جرام زرقاء بـ 14 جنيهًا بدلًا من  15 جنيهًا

22- جبنة250جرام بلس بـ 15 جنيهًا بدلًا من  16 جنيهًا 

23 - جبنة500جرام بلس بـ 30 جنيه بدلًا  36 جنيهًا 

24 – جنبه تتراباك 500 جرام بـ 25 جنيهًا بدلًا من  26.75 جنيه 

25 -  دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام بـ 15 مقابل 16 جنيهًا

26 - حليب بخيرة 500 جرام بـ 15.5 جنيه بدلًا من  17.5 جنيه 

27 - حليب بخيرة 1  كيلو كامل الدسم بـ 29 جنيهًا بدلًا من  34 جنيها

28 - عبور لاند  كامل الدسم كيس 500 ملي بـ 16 جنيهًا بدلًا من 17 جنيهًا 

29 - عبور لاند  كامل الدسم 1  لتر بـ 34.5 جنيه بدلًا من 35

30 -  كيس حليب بشاير 500 كجم بـ 13جنيهًا بدلا من 15 جنيهًا

31- كيس حليب بشاير 1 لتر بـ 25 جنيهًا 

32- مكرونة ستار 400 جرام بـ 8 جنيهات بدلًا من 10.5 جنيه

33- مكرونة ستار1 كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 23.5 جنيه 

34- مكرونة كايرو 400 جرام بـ 6.7 جنيه بدلًا من 9.5

35-  مكرونة كايرو1ك بـ 16.27 جنيه بدلًا من 22 جنيهًا 

36- بساطة مكرونة  1 ك بـ 17.5 جنيه بدلًا من 20 جنيه

37- بساطة مكرونة350 جرام بـ 5.75 جنيه بدلًا من 7.5 جنيه 

38 – دواجن برزيلي مجمد 1 كيلو بـ 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهات

39 - دواجن محلي  مجمد 1 كيلو بـ 105 جنيهات بدلًا من 125 جنيهًا 

40- طبق بيض30 بيضة بـ 125 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا 

41 -  حبات فول معبأ 500 جرام  بـ 12 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا 

42 - حبات فول معبأ 1 كيلو  بـ  20 جنيه بدلًا من 24.5 جنيه 

43- حبه حبه عدس اصفر  500 جرام بـ 22 جنيهًا بدلًا من 30  جنيه 

44- حبه حبه عدس اصفر1 كيلو بـ 36.5 بدلًا من 41.5 جنيه 

45 - أرز بلدي عريض الحبة1كيلو بـ  22 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا 

 46 – ارز  مستورد 1كيلو بـ 20 جنيه بدلًا من 25 جنيهًا

47- المطبخ 1 كيلو ارز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا 

48 - الريف1 كيلو أرز.. تراوح بين 22 و23 جنيهًا.

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مبادرة تخفيض اسعار السلع محافظة الدقهلية وزارة التموين

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