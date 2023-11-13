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رياضة

سيدات طائرة الزمالك يهزمن 6 أكتوبر في الدوري

طائرة الزمالك، فيتو
طائرة الزمالك، فيتو

طائرة الزمالك، فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الشهيد أحمد المنسي بالقلعة البيضاء ضمن مباريات الجولة الرابعة للدور التمهيدي للمجموعة الثانية لمسابقة الدوري.

 

الزمالك و6 أكتوبر

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
25/11
25/18
25/17

وحرص أحمد مصطفى رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك على حضور المباراة.

 

ويتواجد فريق سيدات طائرة الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من، سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.

 

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يذكر أن الفريق سبق وفاز على نظيره الزهور بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة نادي الزهور ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.


ومن المقرر أن يواجه الفريق الجمعة  المقبل فريق سموحة على صالة نادي  سموحة ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة.

 

ويقود الجهاز الفني للفريق كل من، حسام شكري مديرًا فنيًا ومحمد أنور مدربًا عامًا، أشرف عبدالعال مدربًا، هبة حسنين مديرة إدارية، سمية ناجح للعلاج الطبيعي وأحمد عبد العزيز مخططًا للأحمال.


وفاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 0/3،  في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الشهيد أحمد المنسي بالقلعة البيضاء، ضمن الجولة الثانية للدور التمهيدي للمجموعة الثانية لبطولة الدوري.

 

الزمالك وهيليوبوليس

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/15
25/14
25/13


ويتواجد فريق طائرة سيدات الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من؛ سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.

 

 

يذكر أن الفريق سبق وفاز علي نظيره المقاولون العرب بنتيجة 0/3 في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة.

 

 

يذكر أن فريق الزمالك للكرة الطائرة للسيدات حقق ثنائية بطولة إفريقيا بالفوز في المباراة النهائية علي فريق الأنابيب الكيني وبطولة كأس مصر بالفوز على الأهلي.

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