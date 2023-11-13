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رياضة

قبل تصفيات كأس العالم، القيمة التسويقية لمنتخب مصر 564 ضعف جيبوتي

مصر وجيبوتي، فيتو
مصر وجيبوتي، فيتو

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المنتخب الجيبوتي يوم الخميس المقبل 16 نوفمبر الجاري وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وفي السطور التالية نعرض القيمة التسويقية لمنتخب مصر وجيبوتي قبل موقعة الخميس في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

القيمة التسويقية لمصر وجيبوتي

تعد القيمة التسويقية للمنتخب الوطني 127.70 مليون يورو وأغلى لاعب هو محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بقيمة 65 مليون يورو.

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بينما تعد القيمة التسويقية لمنتخب جيبوتي 225 ألف يورو وأغلى لاعب هو  أنس فرح الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية النرويجي.

ووفقا للأرقام فإن القيمة التسويقية لمنتخب مصر تساوي 564 ضعف القيمة التسويقية لمنتخب جيبوتي تقريبا.

وانطلق معسكر منتخب مصر ظهر اليوم الاثنين استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون المقرر لهما يومي ١٦ و١٩ نوفمبر في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس المقبل ١٦ نوفمبر الجاري وتنطلق صافرتها في السادسة مساء بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، صباح الخميس الماضي، القائمة النهائية للفراعنة والتي ضمت 17 لاعبا محليا بالإضافة إلى ثمانية لاعبين محترفين، استعدادا للانتظام في معسكر مغلق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، يتخلله مواجهتا جيبوتي وسيراليون في الجولتين الافتتاحيتين في تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
أحمد الشناوي 
محمد هاني
عمر كمال 
علي جبر 
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح 
طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
أمام عاشور
أحمد سيد زيزو 
محمود حمادة 
حمدي فتحي
محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه 
عمر مرموش 
حسين الشحات.

مواجهة جيبوتي وسيراليون بالقوة الضاربة

وقال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إنه يجب البدء بقوة خلال مشوار منتخب مصر بالتصفيات من خلال تحقيق الفوز بالجولة الأولى على جيبوتي.

وأضاف فيتوريا في المؤتمر الصحفي الأخير بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة: "لابد أن نبدأ التصفيات بالقوة الضاربة ولابد من تحقيق الفوز في الجولة الأولى ولا يجب الاستخفاف بأي خصم مهما كان مستواه او تصنيفه، هدفنا عدم التفريط في أي نقاط".

وتابع: "يجب أن يكون إعدادنا للتصفيات في منتهى القوة وندخل المنافسة بمنتهى القوة مع استغلال شهر ديسمبر من أجل الاستعداد الجيد لبطولة أمم أفريقيا".

موعد السفر إلى ليبيريا

وحدد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم ١٧ نوفمبر موعدا لسفر بعثة الفراعنة إلى ليبيريا على أن تكون العودة يوم ٢٠ إلى القاهرة.

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