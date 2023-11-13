الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مصر لا تقبل المزايدة، الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فيتو

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وأن من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلي من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.

وأعرب السفير أبو زيد، عن الاستنكار الشديد لكل الادعاءات التي يتم الترويج لها بخلاف ذلك، معربًا عن رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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ودعا المتحدث باسم الخارجية من يروج أو يدعى بغلق المعبر، إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسئولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، والتي أكدت جميعها أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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غزة فتح معبر رفح إسرائيل

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