الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

شكري لـ سكرتير عام الأمم المتحدة: لابد من هدنة إنسانية فورية في غزة

سامح شكري وزير الخارجية،
سامح شكري وزير الخارجية، فيتو

ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اليوم اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك للتنسيق والتشاور حول الأوضاع في غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن شكري والسكرتير العام للأمم المتحدة بحثا بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، والجهود الدبلوماسية الساعية للتوصل لوقف إطلاق النار حفاظًا على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وبما يتيح الفرصة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن وبصورة مستدامة دون أي عوائق.

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وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري تناول التحركات والاتصالات السياسية المصرية مع الأطراف الدولية للدفع تجاه تحقيق وقف إطلاق النار، مؤكدًا حتمية البناء على الإجماع الدولي الذي تجسد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير الداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، وضمان حماية المدنيين، ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.

وفي سياق متصل، ثمَّن شكري المواقف المتوازنة التي يتبناها السكرتير العام على مسار احتواء تداعيات الأزمة ووضع حد لها، معربًا عن التقدير للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة تحت قيادته الحكيمة على صعيد التعامل مع الأزمة الراهنة وتأكيده الدائم على ضرورة التزام الدول بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ومن جانبه، أكد السكرتير العام للأمم المتحدة ضرورة إنهاء الوضع المأساوي في غزة وإقرار وقف إطلاق النار، مثمنًا الدور الهام الذي تضطلع به مصر للحد من هذه الأزمة وتقديم وإيصال المساعدات لسكان القطاع، فضلًا عن دورها المحوري في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة. 
 

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سامح شكري ​ الأمم المتحدة غزة

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