الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سامح شكري يكشف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي أمام مؤتمر دعم غزة بفرنسا

سامح شكري وزير الخارجية،
سامح شكري وزير الخارجية، فيتو

مؤتمر دعم غزة، أعرب سامح شكرى وزير الخارجية، عن تنديد جمهورية مصر العربية بكافة الممارسات الإسرائيلية التي تهدف لفرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النزوح ونقلهم جبرا وترحيلهم من أراضيهم، لافتا إلى أن أعداد النازحين في غزة بلغت ثلث سكانها، وهذه مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر دعم غزة، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، أنه منذ اندلاع الحرب في غزة قدم الشعب المصري من خلال منظمات المجتمع المدني والحكومي مساعدات إنسانية تم إدخالها بلغت 5400 طن من المساعدات وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها في حين لم تتعدى المساعدات المقدمة من مجموع أعضاء المجتمع الدولي هذه الكمية.

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وأضاف: ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يفي على الإطلاق الاحتياجات المدنية في غزة، كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إنما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع وتثير الشكوك حول أهدافها، كاشفا عن أن مصر طلبت بأهمية الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار.

العمل على وقف إطلاق النار في غزة

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن لدولة الاحتلال الحق في الدفاع عن نفسها، مبينا أن بلاده تتواصل مع إسرائيل والفلسطينيين بشأن العمل الإنساني في غزة.

وأكد ماكرون خلال مؤتمر دعم غزة، أن حماية المدنيين في غزة أمر أساسي لا تراجع عنه ولا يمكن المساومة عليه، معربا عن أمله في الوصول لمبادرة إنسانية تحقق تقدما ملموسا في غزة.

ووصف ماكرون الوضع في قطاع غزة بالخطير، معقبا بقوله:" نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية والعمل على وقف لإطلاق النار"، مشددا على أهمية عدم السماح بانضمام أطراف أخرى للصراع الدائر في غزة كداعش والقاعدة.

 وأشار ماكرون إلى أن مبدأ حل الدولتين يخدم أمن إسرائيل ولن نحيد عن حق الفلسطينيين في دولتهم.

انطلاق مؤتمر دعم غزة في فرنسا

 وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عقد "مؤتمر إنساني" في التاسع من نوفمبر الجاري بباريس، بشأن المدنيين في قطاع غزة.

وأكد ماكرون أن هذا المؤتمر الإنساني يعقد في إطار منتدى باريس للسلام، مضيفا "ندعو إلى هدنة إنسانية، لأن مكافحة الإرهاب لا تبرر التضحية بالمدنيين".

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، كانت ثلاثة مصادر دبلوماسية قالت في وقت سابق، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا إنسانيا دوليا لصالح السكان المدنيين في غزة في التاسع من نوفمبر.

وأفاد دبلوماسيان بأن المؤتمر، الذي سيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، سيتطرق لقضايا مثل جمع الأموال وتقديم المساعدات الطارئة وإعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء بالإضافة إلى مساعدة الجرحى في غزة من خلال الاستخدام المحتمل للممرات البحرية.

وقال الدبلوماسيون إن السلطة الفلسطينية ستكون حاضرة لكن ليس من المقرر أن تتم دعوة إسرائيل.

انطلاق مؤتمر دعم غزة في فرنسا، وماكرون يؤكد العمل على تنفيذ هدنة

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