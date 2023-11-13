الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يشهد حفل تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد الطلاب

جانب من الاحتفال،
جانب من الاحتفال، فيتو

شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية رائد عام اتحاد طلاب الدقهلية، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

 

وجاء ذلك بحضور عبد الغنى الغازي موجه عام التربية الاجتماعية وعماد عارف مسئول الاتحادات الطلابية بالمديرية.
وأجريت الانتخابات بكل شفافية وأسفرت عن فوز الطالب محمد هشام محمد إدارة غرب المنصورة التعليمية بمنصب أمين الاتحاد.
والطالبة مريم محمد نعمان إدارة بني عبيد بمنصب الأمين المساعد
والطالبة  بسنت عبد السلام إدارة شرق بمنصب المقرر الديني والثقافي
والطالبة جنه أحمد أبو زيد مدرسة الشهيد أحمد حسين للغات بمنصب المقرر الاجتماعي
والطالب يوسف عبد الفتاح فوزي إدارة بلقاس بمنصب المقرر العلمي
والطالب سمير محمد محمد إدارة ميت غمر بمنصب المقرر الرياضي
والطالبة ناهد محمود أحمد إدارة دكرنس بمنصب المقرر الفني
 

Advertisements

وأعلنت النتيجة بإشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات المكونة من:
 إجلال مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، خالد محمد أحمد مدير إدارة الشئون القانونية محمد عبيد مدير إدارة المتابعة بالمديرية.
 

وقدم وكيل الوزارة في نهاية اللقاء، الشكر والتقدير لأبنائه طلاب الاتحاد باعتبارهم نماذج مضيئة بتعليم الدقهلية مشيدًا بانتخابات الاتحاد التنفيذي التي أجريت.

 

وأشار إلى أنها تجربة ديمقراطية يمارسها الطلاب بأنفسهم، مشيرًا إلى أن اتحاد الطلاب هو تنظيم تربوي يهدف لمساعدة الطلاب على حل مشكلاتهم في أجواء ديمقراطية، ولديه مهمة مزدوجة لإرشاد زملائهم لكيفية حل العقبات الدراسية والاجتماعية.

وكيل تعليم دمياط يهنئ الفائزين في مسابقة التلميذ المثالي

تعليم الفيوم تجدد بروتوكول مشروع صحتهم مستقبلهم مع شركة مياه الشرب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحادات الطلاب اتحاد الطلاب الاتحادات الطلابية التربية والتعليم تعليم الدقهلية غرب المنصورة التعليمية محافظة الدقهلية ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية

الأكثر قراءة

الأهلي يعتذر رسميا عن عدم زيارة نادي الزمالك

تعليق عاجل من حماس على قرار إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

زلزال قوي يضرب السودان

نضال الأحمدية: هنا الزاهد وأحمد فهمي في طريقهما للانفصال

غزة مقبرة الدبابات، رواد مواقع التواصل يتداولون مشاهد مذلة لجيش الاحتلال (صور)

هدنة الـ5 أيام، أبو عبيدة يكشف كواليس مفاوضات تبادل الأسرى مع الاحتلال

أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

25 جنيهًا زيادة في سعر جرام الذهب اليوم الإثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

معرض دبى للطيران 2023، جناح إسرائيل فارغ فى حفل الافتتاح

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

3 نجمات بالحجاب على البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاثنين 13-11-2023

بالأسعار والمساحات، تفاصيل طرح جديد لأراضي التخصيص الفوري بالمدن الجديدة

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات سيتروين بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر النساء: من تطلب الطلاق من غير سبب لن تشم رائحة الجنة

دعاء مبكي من أسامة قابيل لأهل غزة: الله أكبر على كل ظالم ومعتد (فيديو)

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

المزيد
الجريدة الرسمية