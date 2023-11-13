وكيل تعليم الدقهلية يشهد حفل تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد الطلاب
شهد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية رائد عام اتحاد طلاب الدقهلية، حفل تنصيب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
وجاء ذلك بحضور عبد الغنى الغازي موجه عام التربية الاجتماعية وعماد عارف مسئول الاتحادات الطلابية بالمديرية.
وأجريت الانتخابات بكل شفافية وأسفرت عن فوز الطالب محمد هشام محمد إدارة غرب المنصورة التعليمية بمنصب أمين الاتحاد.
والطالبة مريم محمد نعمان إدارة بني عبيد بمنصب الأمين المساعد
والطالبة بسنت عبد السلام إدارة شرق بمنصب المقرر الديني والثقافي
والطالبة جنه أحمد أبو زيد مدرسة الشهيد أحمد حسين للغات بمنصب المقرر الاجتماعي
والطالب يوسف عبد الفتاح فوزي إدارة بلقاس بمنصب المقرر العلمي
والطالب سمير محمد محمد إدارة ميت غمر بمنصب المقرر الرياضي
والطالبة ناهد محمود أحمد إدارة دكرنس بمنصب المقرر الفني
وأعلنت النتيجة بإشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات المكونة من:
إجلال مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، خالد محمد أحمد مدير إدارة الشئون القانونية محمد عبيد مدير إدارة المتابعة بالمديرية.
وقدم وكيل الوزارة في نهاية اللقاء، الشكر والتقدير لأبنائه طلاب الاتحاد باعتبارهم نماذج مضيئة بتعليم الدقهلية مشيدًا بانتخابات الاتحاد التنفيذي التي أجريت.
وأشار إلى أنها تجربة ديمقراطية يمارسها الطلاب بأنفسهم، مشيرًا إلى أن اتحاد الطلاب هو تنظيم تربوي يهدف لمساعدة الطلاب على حل مشكلاتهم في أجواء ديمقراطية، ولديه مهمة مزدوجة لإرشاد زملائهم لكيفية حل العقبات الدراسية والاجتماعية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.