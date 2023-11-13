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وكيل تعليم دمياط يهنئ الفائزين في مسابقة التلميذ المثالي

الفائزين في مسابقة
الفائزين في مسابقة التلميذ المثالي

هنأ "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، التلاميذ الفائزين في مسابقة التلميذ المثالي بالمرحلة الابتدائية والتي أقيمت تحت إشراف التوجيه العام للتربية الاجتماعية للعام الدراسي  ٢٠٢۳ - ٢٠٢٤م.

وفاز بالمركز الأول التلميذ علي محمد عبد الحليم أحمد عوض بمدرسة الأمام محمد عبده الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة دمياط التعليمية 
والمركز الثاني التلميذ أحمد أحمد الغريب الغريب سعد جمعه بمدرسة د. حامد الزفري الابتدائية المشتركة التابعة لادارة ميت أبو غالب
والمركز الثالث التلميذ إياد أحمد محمد خالد كمال عبد الباسط بمدرسة طيبة الرسمية المتميزة للغات التابعة لادارة دمياط الجديدة

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اسماء الطلبة المثاليين

وفي مسابقة التلميذة المثالية، فازت بالمركز الأول التلميذة رنوه هاني محمد ربيع حسن علي الجمال بمدرسة عاطف سليم الابتدائية بنات التابعة لإدارة كفر البطيخ والمركز الثاني التلميذة رودينا محمود صديق رسلان إبراهيم بمدرسة د. حسن الزيات الابتدائية التابعة لإدارة دمياط الجديدة
والمركز الثالث التلميذة روان حسن حسن محمد سلطان بمدرسة الشهيد ماضي الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الروضة

وأعرب "وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط " عن شكره وتقديره لجميع التلاميذ الذين شاركوا في هذه المسابقة والمشرفين عليها.

يذكر أن المسابقة أقيمت تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية ود. إيناس عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية وهالة مردان مدير التربية الاجتماعية ورابحة السيد م.موجه عام الاتحادات الطلابية.

( التلميذ / التلميذة ) الفائز بالمركز الأول سوف يتم تصعيده للمشاركة على مستوى الجمهورية

ادارة دمياط التعليمية الإمام محمد عبده التربية الاجتماعية وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وزارة التربية والتعليم موجه عام التربية الاجتماعية دمياط الجديدة تعليم دمياط المرحلة الابتدائية الخدمات التربوية

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