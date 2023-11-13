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محافظات

تعليم الفيوم تجدد بروتوكول مشروع صحتهم مستقبلهم مع شركة مياه الشرب

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

وقعت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بروتوكول استمرار التعاون مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الإثنين، برعاية من  منظمة اليونيسيف، بهدف استمرار مشروع صحتهم مستقبلهم لتنفيذ أنشطة توعية في 150 مدرسة ابتدائية بمحافظة الفيوم.

 

هدف البروتوكول

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة اليونيسيف بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم والدكتور ريمون شكري المسئول الميداني بمنظمة اليونيسيف، ورحاب عريق وكيل المديرية ومديري الإدارات التعليمية غرب وشرق وأطسا وطامية، ويتضمن البروتوكول توعية طلاب المدارس للحفاظ علي مياه الشرب، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والنظافة الشخصية والعامة، والتغذية الصحية السليمة، والتغيرات المناخية، والحفاظ علي مقدرات البلاد الطبيعية، كما يتم التوعية بأهمية المياه بشكل عام.

 

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أنشطة تم تنفيذها

وتم استعراض الأنشطة التي تم نفذتها شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، في المدارس المشاركة في البروتوكول وعددها 150، مدرسة، وبلغ إجمالي الفاعليات التي تم تنفيذها، 288 نشاط متنوع ما بين ندوات توعية وورش رسم وندوات بطابور الصباح وتنظيم معسكرات ولصق بوسترات ولافتات توعية وإقامة المسابقات وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب، علاوة على تزويد المدارس بالأدوات والخامات المساعدة في تنفيذ الأنشطة.

 

وأكد بيان صادر عن شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن رفع الوعي المائي لطلاب المدارس، من الأنشطة الخامة،  كونهم صناع المستقبل وأمل مصر الواعد في مواجهة التحديات المائية وزرع السلوكيات المائية الصحيحة وإكسابهم المهارات والأساليب السليمة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية وأثرها على مواردنا المائية.

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