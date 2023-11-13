التمر والعسل بأسعار مخفضة بمهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين.. البلح المجدول يبدأ من 130 جنيها للكيلو.. وشهد البردقوش والموالح بـ 85 جنيها لـ450 جراما

يُعتبر مهرجان الجيزة للتمور فرصة عظيمة للمواطن المصري ليس فقط من أجل الشراء الذي يتيحه المعرض للجمهور العام بأسعار مخفضة، ولكن أيضا للتعرف على الأنواع المختلفة من التمور والعسل التي يعرضها المهرجان، حيث لا تخلو معظم البيوت المصرية من البلح والتمر والعسل.

وكذلك يمكن للمنتجين أيضا والمزارعين التعرف من خلال المهرجان على أحدث الطرق في التغليف والتعبئة وكذلك أساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل، ويوفر المهرجان أيضا مبادرات لدعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفقا للمعايير والمواصفات.

ويشارك في مهرجان التمور نحو ٧٠ عارضا من الشركات والمصانع والمزارع والجهات المعنية بتجارة التمور والصناعات المرتبطة بها من محافظة الجيزة وعدد من محافظات الجمهورية.

وتستعرض فيتو لقرائها أسعار المعروضات والمعلبات من البلح والتمر والعسل الموجودة في مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين في الدقي، والذي يقام على مدار يومي 13 و14 نوفمبر 2023:

أسعار البلح في مهرجان التمور 2023



مجدول مصري ٢٧٠ /٤٦٠ جنيها للكيلو.

مجدول ناشف ١٧٠ جنيها للكيلو.



بلح مجدول عرض ١٣٠ بدلا من ١٥٠ جنيها.



تمر صقعي ١٨٠ بدلا من ٢٠٠ جنيه.



تمر باللوز كيلو ونص ١٥٠ جنيها.



تمر بندق كيلو ونص ١٢٠ جنيها.

تمر واحات بحرية مغسول ٤٥ جنيها للكيلو.

تمر الوادي ٥٥ جنيها للكيلو.

تمر متكيس الواحات ٥٠ جنيها للكيلو.

أسعار المعلبات بمهرجان التمور

فانوس تمر بالشوكولاتة البيضاء محشي لوز ٢٠٠ جم ٦٠ جنيها.

فانوس تمر شيكولاتة محشي لوز ٢٠٠ جرام ٦٠ جنيها.



تمر قهوة كارمل ٢٠٠ جم ٦٠ جنيها.



فانوس تمر محشي لوز سادة ٢٠٠ جم ٦٠ جنيها.



تمر مغلف شيكولاتة قهوة كارمل ٢٢٠ جم ٦٥ جنيها.

تمر مغلف توت ١٠٠ جم ٤٠ جنيها.



تمر مكس سادة وبني ٢٥٠ جم ٦٠ جنيها.



دبس تمر اسكويز ٢٥٠جم ٣٥ جنيها.



دبس تمر زجاجي ٣٥٠ جم ٤٠ جنيها.



تمر مصري معلب ٧٠٠ جم ٧٥ جنيها.



تمر مصري كيلو ١٠٥ جنيهات.



تمر مصري ١٨٠٠ جم ١٦٥ جنيها.



تمر نبته علي كيلو ١٥٠ جنيها.

تمر نبته علي ٥٠٠ جم ٨٥ جنيها.



تمر صقعي ٥٠٠ جم ١١٠ جنيهات.



تمر صقعي كيلو ٢١٠ جنيهات.



تمر عجوة المدينة ٥٠٠ جم ٣٥٥ جنيها.



تمر عجوة ٤٠٠ جم ٣١٠ جنيهات.

أسعار العسل في مهرجان التمور 2023



عسل جبلي مصري ٤٥٠ جم ٢٠٠ جنيه.



عسل حبة البركة ٤٥٠ جم ٩٠ جنيها.



عسل بردقوش ٤٥٠ جم ٨٥ جنيها.



عسل موالح ٤٥٠ جم ٨٥ جنيها.



عسل نوارة البرسيم اسكويز ٤٥٠ جم ١٧٠ جنيها.



عسل نوارة البرسيم ٤٥٠ جم ٨٥ جنيها.

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تطوير صناعة وإنتاج التمور في مختلف المحافظات

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمنتجات والمعروضات الموجودة بمهرجان التمور والتي تمثل عدد من المحافظات والدول العربية، لافتا الي الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتطوير صناعة وإنتاج التمور في مختلف المحافظات الرائدة في هذا المجال وعلى رأسها محافظات مطروح والوادي الجديد والجيزة بما يساهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور، والاستمرار في اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بتعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها.

كما قدم وزير التنمية المحلية الشكر لمحافظي الجيزة ومطروح علي استضافة مهرجان التمور والاهتمام بهذا المجال المهم، كما ثمن اللواء هشام آمنة مشاركة مجلس الأعمال اليمني في المهرجان وعدد من الدول العربية التي تتميز بتلك الصناعة مثل اليمن والسودان والمغرب.

منصة "أيادي مصر" لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية

وأشار اللواء هشام آمنة الي اهتمام الوزارة بمنصة " أيادي مصر" لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية، مشيرا إلى مشاركة منصة أيادي مصر بحوالي ١٥ عارضًا من محافظة الجيزة في مهرجان التمور عبر منتجات متميزة.

وشدد وزير التنمية المحلية علي الدعم الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصة أيادي مصر التي أطلقتها الوزارة للمساهمة في زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بمختلف المحافظات عبر إشراكهم في المعارض الداخلية والخارجية والمساهمة في تحسين جودة المعروضات والمنتجات الخاصة بهم بما يساهم في زيادة المبيعات ودخل الأسر العاملة في هذا المجال.

٧٠ عارضا من الشركات والمصانع والمزارع

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي فى إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الصناعات المحلية ومنها زراعة النخيل وتجارة التمور والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الإستثمارية لها بالتعاون مع شركاء التنمية لما تمثل تلك الصناعة للدولة حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم.

وأضاف محافظ الجيزة أن المعرض يمثل فرصة للترويج للصناعات اليدوية ومنتجات القرى وأصحاب الحرف ومشروعات المرأة كما يساعد على خلق عوامل جذب سياحية جديدة لمحافظة الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع ضيوف المحافظة من الشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية المشاركة لدورهم البارز والمشاركة الفعالة في دعم مثل هذه المهرجانات والفعاليات الهامة وكافة جهود التنمية التى تجرى على أرض محافظة الجيزة.

الترويج للمقومات السياحية

ومن جانبه أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحجم وتنوع المعروضات التى شملها المعرض مؤكدا على أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنظيم وإقامة المعارض لمختلف الصناعات والمنتجات لتنمية المشروعات بنطاق القرى والترويج للمقومات السياحية بمختلف الأقاليم والمحافظات.



حضر الإفتتاح إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب محافظ الجيزة والدكتورة حنان أبوزيد نائب محافظ الوادى الجديد واللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الجيزة ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء كامل هلال مستشار وزير التجارة والصناعة وأنور بن حصوصة الملحق التجارى بالسفارة السعودية والدكتورة أسماء العوايشة مساعد المستشار الاقتصادي لسفارة الأردن وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومديرى المديريات بالجيزة.