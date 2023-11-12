الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ مطروح الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية مع محافظ مطروح،فيتو

 استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التنموية والخدمية التي تهم مواطني مطروح في مختلف المجالات. 

وفى بداية اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع البناء المخالف، حيث تم الإشارة إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواجهة ومنع التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية والبناء بدون تراخيص وإزالة عدد من حالات التعدي، وشدد اللواء هشام آمنة أن الدولة ستواجه بكل حسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وهناك متابعة يومية مع السادة المحافظين لإزالة كافة التعديات التي تم رصدها في جميع المحافظات.

Advertisements

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

وأشار اللواء خالد شعيب إلى استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي تم رصدها في عدد من المدن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين على الأراضي الزراعية بدون تراخيص مع التأكيد على تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدي علي أراضي الدولة وبصفة خاصة الأراضي الزراعية.

كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضى لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع في أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25 % والتي تشهد إقبالًا من المواطنين في مختلف المحافظات، كما ستشهد الأسابيع القادمة التوسع في افتتاح المنافذ والشوادر لزيادة المعروض من السلع الضرورية للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة من محدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية 

وأشار محافظ مطروح إلى أن عدد السلاسل التجارية والمحال المشاركة في المبادرة وصل إلى 34 منفذًا في كافة أنحاء المحافظة بتخفيضات تتراوح ما بين 15 % إلى 30 % على 18 سلعة متنوعة بينها السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع الضرورية  ، مشيرًا إلى توجيهاته المستمرة بتكثيف حملات المرور والمتابعة الدورية على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة استعدادات المحافظة للتعامل مع التقلبات الجوية وموجة الأمطار المتوقعة مع بداية فصل الشتاء، ووجه وزير التنمية المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لجميع أجهزة المحافظة للتعامل الفوري مع أية تجمعات للمياه بالشوراع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة والتنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى من خلال جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة.

وأشار اللواء خالد شعيب إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة ومراقبة مخرات السيول ومراجعة السدود وتدعيم وتقوية السدود بالوديان وتكليف غرفة العمليات بالمتابعة على مدار اليوم بالتعاون مع الأجهزة المعنية ومجالس المدن والدفاع المدني للتحرك السريع والتفاعل مع الطوارئ والتعامل مع تجمعات المياه وإزالتها عند سقوط الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

وزير التنمية المحلية محافظ مطروح العاصمة الإدارية الجديدة تخفيض أسعار السلع الغذائية

مواد متعلقة

التنمية المحلية: تنفيذ 4 دورات تدريبية ل 217 متدربا بالمحافظات

الأكثر قراءة

حرب الشوارع مقبرة إسرائيل في غزة

وليد فواز يسخر من علاقته بفدوى عابد في مسلسل صوت وصورة

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024

جمع رفات ودماء القتلى، تعرف عن منظمة زاكا الإسرائيلية ودورها في حرب غزة

بـ317 مليون يورو، الاحتلال يبيع منظومة مقلاع داوود الدفاعية لفنلندا

بلماضي يتحدث عن مواجهتي الصومال وموزمبيق ويوجه رسالة للاعبي الجزائر

لأول مرة في مصر، علاج الوسواس القهري بجراحة في المخ بالمستشفى الجامعي في طنطا

حقيقة خلاف كولر مع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بسبب سفر السويسري

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 13-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 13-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

أسعار السكر مساء اليوم الأحد 12-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 12-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم السنوى في مصر خلال الـ 10 شهور الأولى من 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة

تفسير حلم حضن الأم في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

ما حكم التسمي باسم "حكيم"؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية