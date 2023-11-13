الإثنين 13 نوفمبر 2023
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أسعار التمر والعسل في مهرجان الجيزة للتمور 2023 (صور)

مهرجان التمور، فيتو
مهرجان التمور، فيتو

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مهرجان التمور بنادي الزراعيين في الدقي، وذلك بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء.

 وتقدم «فيتو» أسعار التمور والعسل المعروضة في مهرجان الجيزة للتمور 2023:

 

 

 

 

 

 

أسعار البلح في مهرجان التمور 2023

مجدول مصري ٢٧٠ /٤٦٠ جنيها للكيلو.

 

مجدول ناشف ١٧٠ جنيها للكيلو. 


بلح مجدول عرض ١٣٠ بدلا من ١٥٠ جنيها.


تمر صقعي ١٨٠ بدلا من ٢٠٠ جنيه.

تمر باللوز كيلو ونص ١٥٠ جنيها.

 

تمر بندق كيلو ونص ١٢٠ جنيها.

 

تمر واحات بحرية مغسول ٤٥ جنيها للكيلو. 

 

تمر الوادي ٥٥ جنيها للكيلو. 

 

تمر متكيس الواحات ٥٠ جنيها للكيلو.

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أسعار المعلبات 

فانوس تمر بالشوكولاتة البيضاء محشي لوز ٢٠٠ جم ٦٠ جنيها. 

 

فانوس تمر شيكولاتة محشي لوز ٢٠٠ جرام ٦٠ جنيها.

 
تمر قهوة كارمل  ٢٠٠ جم ٦٠ جنيها.


فانوس تمر محشي لوز سادة ٢٠٠ جم ٦٠ جنيها.


تمر مغلف شيكولاتة قهوة كارمل ٢٢٠ جم ٦٥ جنيها.
 

تمر مغلف توت ١٠٠ جم ٤٠ جنيها.


تمر مكس سادة وبني ٢٥٠ جم ٦٠ جنيها.


دبس تمر اسكويز  ٢٥٠جم ٣٥ جنيها.


دبس تمر زجاجي ٣٥٠ جم ٤٠ جنيها.


تمر مصري معلب ٧٠٠ جم ٧٥ جنيها.


تمر مصري كيلو ١٠٥ جنيهات.


تمر مصري ١٨٠٠ جم ١٦٥ جنيها.


تمر نبته علي كيلو ١٥٠ جنيها.


تمر نبته علي ٥٠٠ جم ٨٥ جنيها.


تمر صقعي ٥٠٠ جم ١١٠ جنيهات.


تمر صقعي كيلو ٢١٠ جنيهات.


تمر عجوة المدينة ٥٠٠ جم ٣٥٥ جنيها.


تمر عجوة ٤٠٠ جم ٣١٠ جنيهات.

 

أسعار العسل في مهرجان التمور 2023

عسل جبلي مصري ٤٥٠ جم ٢٠٠ جنيه.


عسل حبة البركة ٤٥٠ جم ٩٠ جنيها.


عسل بردقوش ٤٥٠ جم ٨٥ جنيها.

 
عسل موالح ٤٥٠ جم ٨٥ جنيها.


عسل نوارة البرسيم اسكويز ٤٥٠ جم ١٧٠ جنيها.


عسل نوارة البرسيم ٤٥٠ جم ٨٥ جنيها.

ويشارك بالمهرجان العديد من العارضين من المحافظة وعلى رأسها الواحات البحرية والتي تتميز بإنتاجها بالتمور، وخلال السنوات الأخيرة ضخّت الدولة والقطاع الخاص استثمارات كبيرة في الواحات البحرية خاصة في مجال زراعة وتصنيع التمور.

 

وشارك من الواحات البحرية 40 عارضا بالإضافة إلى عشرات العارضين من محافظات أخرى، ويأتي المهرجان استكمالا للتعاون المثمر بين محافظة الجيزة ومجلس الأعمال اليمني لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور لما له من أهمية كبيرة.

 

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