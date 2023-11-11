السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التنمية المحلية: تنفيذ 4 دورات تدريبية ل 217 متدربا بالمحافظات

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الأسبوع الرابع عشر من خطته التدريبية الحالية 2023 /2024 تنفيذ ٤ دورات تدريبية هى دورة قانون الإعلانات، ودورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS -، بالاضافة إلى استمرار دورتى الـTOT،ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، فضلا عن تنفيذ ورشتين عمل لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويبلغ إجمالي عدد المتدربين في هذا الأسبوع ٢١٧ متدربا.

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مركز تدريب سقارة 

 

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الاسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية الحالية 2023/2024 لمركز تدريب سقارة سيتم به تنفيذ دورة قانون الإعلانات رقم (208) لسنة 2020 ويستفيد منها 28 متدربًا، مشيرًا إلى أن الدورة ستتناول التعريف بفلسفة قانون الإعلانات الجديد، والجهات المختصة بتنفيذ ذلك القانون، وأحكامه ومبادئه،وآليات التقديم علي الترخيص، وشرح آليات إدارة الملف وعرض تجربة محافظة القاهرة في التطبيق، والمخالفات والعقوبات المقررة لها وحالات الإعفاء التي يقدمها القانون من الحصول علي ترخيص.

 

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دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الاسبوع الرابع عشر سيشهد ايضًا انطلاق دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS  ، لافتًا الى أن المحتوى التدريبي سيركز على التعريف بنظم المعلومات الجغرافية وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية ARC.GIS + (مميزات والاستخدامات والإحداثيات والإصدارات والتقنيات المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية ومتطلبات ومعوقات العمل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ونموذج لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في دعم اتخاذ القرار)،والبيانات المكانية (VICTOR-RASTAR) - التعرف على أركان الخريطة الأساسية وإنشاء مشروع للتخطيط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS.

وأشار اللواء هشام آمنة الى بدء الاسبوع الثالث والاخير من دورة TOT  بالاسبوع الرابع عشر للخطة التدريبية،والتى يستفيد منها 50 متدربًا موضحًا أنها ستتناول مفهوم متابعة وتقييم التدريب ودور المدرب في التقييم،معاييرتقييم المدربين والمحتوى التدريبي والمناخ التدريبي،ومعايير التقييم العامة للدوة التدريبية،والتلوين الصوتى للمدرب، وأدوات التحكم في التنفس، وجلسة إعداد المشروعات،والتدريب على الإلقاء فضلًا لقياس العائد من التدريب واستثماره، وتقييم فرق العمل الجماعية والدورة بصفة عامة.


وأضاف وزير التنمية المحلية الى استمرار دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي للأسبوع الثانى على التوالى،مؤكدًا أن هذه الدورات  صممت بالخطة التدريبية لسقارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات بتقنيات التحول الرقمي، ولتمكن المتدربين من التكييف مع التحول الرقمي، وقيادة الادارة المحلية للنضج الرقمي، كما تهدف هذه الدورة إلى تمكين المتدربين من تطبيق المنصات الرقمية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية في كل مرحلة من مراحل التحول الرقمي.  

جدير بالذكر  انه بناءً على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فقد تم إدراج ورشتين عمل بالأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة  للعام المالى 2023/2024 بدءًا من اليوم السبت لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات، وذلك خلال الفترة من 11/11/2023 وحتى 16/11/2023،ويستفيد منهما 75 متدربًا من مديري ومسؤولي الإدارة الاستراتيجية والتخطيط والمتابعة على مستوى المحافظات.

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