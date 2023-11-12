الأحد 12 نوفمبر 2023
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محافظات

جامعة أسيوط تعلن تشكيل مجلس إدارة مركز دراسات حقوق الإنسان

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الأحد ١٢ نوفمبر، قرارًا رقم (3460) لسنة (2023)؛ بتشكيل مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة؛ (وحدة ذات طابع خاص)؛ لمدة ثلاث سنوات.

 

مجلس إدارة مركز دراسات حقوق الإنسان 

 

  يرأس مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بالجامعة، الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق؛ نائبًا لرئيس المركز، والدكتور ثروت عبد العال أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، مديرًا للمركز

 وتشمل عضوية المركز كل من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور عبد المنعم عبد الغني علي الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، والأستاذ حسام الدين محمد علي مستشار العلاقات العامة والحكومية لرئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، والأستاذ ناصر إبراهيم أبو العيون رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان بأسيوط، والسفير صلاح عبد الرازق إبراهيم مساعد وزير الخارجية الأسبق.

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وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن المركز يقدم العديد من الخدمات المهمة، التي تدعم خطة الجامعة واستراتيجيها الهادفة؛ لرفع الوعي الطلاب، وغرس المبادئ والقيم ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومن بينها: إجراء الدراسات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، خاصةً فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، وإجراء البحوث الميدانية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة، ومراكز البحوث بالجامعة، إلي جانب إعداد البرامج التدريبية، والتعليمية، والتثقيفية في مجال حقوق الإنسان لموظفي الجامعة، والجهات ذات الصلة، فضلًا عن تقديم التوصيات اللازمة لإعداد الدورات الجامعية في هذا المجال.

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