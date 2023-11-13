الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بتهمة العصيان، تعديل وزاري لإقالة وزيرة الداخلية البريطانية

وزيرة الداخلية البريطانية،
وزيرة الداخلية البريطانية، فيتو

كشفت قناة "سكاي نيوز" عن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يسعى لإجراء تعديل وزاري وشيك وإقالة سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية.

وقالت مصادر للقناة إن إمكانية إجراء تعديل وزاري قد تمت مناقشتها بالفعل، مبينا أنه "إلى أن يتم التأكيد رسميا على التعديل الوزاري، لن نعرف على وجه اليقين ما إذا كان سوناك ينوي الإطاحة بوزير داخليته بتهمة العصيان".

وأكد: "أننا نعلم أنه تمت مناقشته (التعديل الوزاري)، وبينما لا نعرف القرار بعد، إلا أن الاحتمال يصل إلى 90% لإجراء التعديل يوم الإثنين".

Advertisements

معايير مزدوجة على أساس الانتماء السياسي

يذكر أن برافرمان اتهمت بتصعيد التوترات من خلال مقال كتبته الأسبوع الماضي في صحيفة "التايمز"، والذي اتهمت فيه شرطة العاصمة باتباع معايير مزدوجة بشأن كيفية تعاملها مع الاحتجاجات المختلفة على أساس الانتماء السياسي.

وواجه سوناك دعوات من حزب العمال لإقالة وزير داخليته، بينما يحقق داونينغ ستريت حاليا في كيف تم نشر المقال دون تعديلات أرادوا إجراءها.

وبدا أن رئيس الوزراء قلل من شأن أي خلاف محتمل بينه وبين برافرمان يوم الجمعة، قائلا إن لديه "ثقة كاملة" في وزيرة داخليته.

مزيد من الإجراءات ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

ومساء يوم أمس الأحد، ضاعفت برافرمان من دعواتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.

وفي سلسلة من المنشورات على موقع X، قالت إنه "من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات" ضد الاحتجاجات، التي أدت إلى "تلوث شوارع لندن... بالكراهية والعنف ومعاداة السامية".

وأضافت: "الهتافات واللافتات والأدوات المريضة والتحريضية، وفي بعض الحالات، الإجرامية بشكل واضح، والتي تم عرضها علنا في المسيرة، تمثل مستوى منخفضا جديدا. إن معاداة السامية وغيرها من أشكال العنصرية، إلى جانب تعظيم الإرهاب على هذا النطاق، أمر مثير للقلق العميق".

انقسام فى شوارع بريطانيا، الشرطة تبحث عن متظاهرين داعمين لفلسطين (فيديو وصور)

مئات الآلاف يتظاهرون في بريطانيا لوقف العدوان على غزة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إقالة سويلا برافرمان وزيرة الداخلية التعديل الوزارى

مواد متعلقة

انقسام فى شوارع بريطانيا، الشرطة تبحث عن متظاهرين داعمين لفلسطين (فيديو وصور)

مئات الآلاف يتظاهرون في بريطانيا لوقف العدوان على غزة (فيديو)

تقارير تتحدث عن دور لملك بريطانيا في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

إصابة 9 عناصر واعتقال 126 متظاهرا خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يعلن حصيلة قتلاه منذ بدء التصعيد في قطاع غزة

بعد نائب الرئيس السابق، السيناتور الجمهوري تيم سكوت ينسحب من السباق الرئاسي الأمريكي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الإثنين 13-11-2023

بتهمة العصيان، تعديل وزاري لإقالة وزيرة الداخلية البريطانية

نشطاء: الاعتماد الكبير للمغرب على الوقود الأحفوري كمصدر للكهرباء يهدد الأجيال القادمة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

التهمة مرتبطة بحماس، الشرطة الإسرائيلية تعتقل مدرس تاريخ

نشرة الأخبار، الصليب الأحمر يوجه نداءً عاجلا للعالم بشأن غزة، الاحتلال حول مجمع الشفاء لساحة حرب مفتوحة، ارتفاع أسعار الدواجن والبيض

Advertisements

منوعات

المزيد

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية