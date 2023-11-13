الإثنين 13 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب تصريحاتها المحرضة على المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

وزيرة الداخلية البريطانية
وزيرة الداخلية البريطانية وريشي سوناك، فيتو

أفادت شبكة  وقناة “العربية” في نبأ  عاجل، اليوم الإثنين، بإقالة  وزيرة الداخلية البريطانية بسبب تصريحاتها التحريضية ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمطالبين بوقف إطلاق النار والعدوان على غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  

كما أفادت الشبكة الإخبارية، عن إجراء تعديل وزاري متوقع في حكومة ريشي سوناك.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يواجه دعوات متزايدة لإقالة وزيرة الداخلية في حكومته بعد أن قالت إن عناصر الشرطة "يفاضلون" عندما يتعلق الأمر بالتظاهرات واعتبرت أنهم تجاهلوا ما اسمتهم بـ "الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين" خلال مسيرات احتجاج على العدوان الاسرائيلي على غزة.

وجاءت تصريحاتها التي تلقفها الجناح اليميني لحزب المحافظين الحاكم، بعدما وصفت المسيرات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة بأنها "مسيرات كراهية" بعد أيام على قولها إن العيش بلا مأوى هو "خيار لنمط الحياة".

وأمس الأحد  كشفت قناة "سكاي نيوز" عن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه يسعى لإجراء تعديل وزاري وشيك وإقالة سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية.

وقالت مصادر للقناة إن إمكانية إجراء تعديل وزاري قد تمت مناقشتها بالفعل، مبينا أنه "إلى أن يتم التأكيد رسميا على التعديل الوزاري، لن نعرف على وجه اليقين ما إذا كان سوناك ينوي الإطاحة بوزير داخليته بتهمة العصيان".

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وأكد: "أننا نعلم أنه تمت مناقشته (التعديل الوزاري)، وبينما لا نعرف القرار بعد، إلا أن الاحتمال يصل إلى 90% لإجراء التعديل يوم الإثنين".

معايير مزدوجة على أساس الانتماء السياسي

يذكر أن برافرمان اتهمت بتصعيد التوترات من خلال مقال كتبته الأسبوع الماضي في صحيفة "التايمز"، والذي اتهمت فيه شرطة العاصمة باتباع معايير مزدوجة بشأن كيفية تعاملها مع الاحتجاجات المختلفة على أساس الانتماء السياسي.

وواجه سوناك دعوات من حزب العمال لإقالة وزير داخليته، بينما يحقق داونينج ستريت حاليا في كيف تم نشر المقال دون تعديلات أرادوا إجراءها.

وبدا أن رئيس الوزراء قلل من شأن أي خلاف محتمل بينه وبين برافرمان يوم الجمعة، قائلا إن لديه "ثقة كاملة" في وزيرة داخليته.

ومساء يوم أمس الأحد، ضاعفت برافرمان من دعواتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.

وفي سلسلة من المنشورات على موقع X، قالت إنه "من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات" ضد الاحتجاجات، التي أدت إلى "تلوث شوارع لندن... بالكراهية والعنف ومعاداة السامية".

وأضافت: "الهتافات واللافتات والأدوات المريضة والتحريضية، وفي بعض الحالات، الإجرامية بشكل واضح، والتي تم عرضها علنا في المسيرة، تمثل مستوى منخفضا جديدا. إن معاداة السامية وغيرها من أشكال العنصرية، إلى جانب تعظيم الإرهاب على هذا النطاق، أمر مثير للقلق العميق".

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