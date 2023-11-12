الأحد 12 نوفمبر 2023
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رياضة

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري. 

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت. 

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في ستاد برج العرب بسبب انشغال إستاد القاهرة بتغير نجيلة الملعب في بداية الفترة الشتوية. 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

 

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في أولى جولات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على  بيراميدز يوم الأربعاء الماضي في نصف  نهائي  بطولة كأس مصر.
 

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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