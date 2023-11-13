وفاة شقيقة ترامب الكبرى عن عمر ناهز الـ 86 عاما

أعلنت مصادر مقربة من عائلة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، اليوم، عن وفاة شقيقته الكبري ماريان ترامب، عن عمر ناهز الـ 86 عاما.

وفاة شقيقة ترامب الكبرى

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين، عن شخصين مطلعين لم تسمهما، أن ماريان ترامب باري، الشقيقة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، توفيت عن عمر ناهز 86 عاما.

وأوضحت “نيويورك تايمز” أنه عثر على باري شقيقة ترامب متوفية في وقت مبكر من صباح الاثنين، وسبب وفاتها غير معروف.

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سبب غير معروف لوفاة شقيقة ترامب

وشقيقة ترامب، هي الابنة الكبرى لفريد وماري آن ماكلويد ترامب، وكانت مساعدة المدعي العام الأمريكي في عام 1974 قبل أن يتم تعيينها في المحكمة الجزئية الأمريكية لنيوجيرسي من قبل الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان في عام 1983 وتقاعدت في عام 2019.

يشار إلى أن باري ترامب وشقيقها الأصغر الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عامًا كانا على خلاف، وكشفت التسجيلات الصوتية الصادرة عن ماري إل ترامب، ابنة أخت باري ودونالد، أن باري كانت تنتقد بشدة تصرفات شقيقها السياسية الغريبة، ووفقًا لتقرير صادر عن Town & Country، وصفت باري شقيقها بأنه “مهرج” خلال انتخابات عام 2016.

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