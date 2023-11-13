الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وفاة شقيقة ترامب الكبرى عن عمر ناهز الـ 86 عاما

وفاة شقيقة ترامب،
وفاة شقيقة ترامب، فيتو

أعلنت مصادر مقربة من عائلة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، اليوم، عن وفاة شقيقته الكبري ماريان ترامب، عن عمر ناهز الـ 86 عاما.

وفاة شقيقة ترامب الكبرى

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين، عن شخصين مطلعين لم تسمهما، أن ماريان ترامب باري، الشقيقة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، توفيت عن عمر ناهز 86 عاما.

وأوضحت “نيويورك تايمز” أنه عثر على باري شقيقة ترامب متوفية في وقت مبكر من صباح الاثنين، وسبب وفاتها غير معروف.

Advertisements

سبب غير معروف لوفاة شقيقة ترامب

وشقيقة ترامب، هي الابنة الكبرى لفريد وماري آن ماكلويد ترامب، وكانت مساعدة المدعي العام الأمريكي في عام 1974 قبل أن يتم تعيينها في المحكمة الجزئية الأمريكية لنيوجيرسي من قبل الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان في عام 1983 وتقاعدت في عام 2019.

يشار إلى أن باري ترامب وشقيقها الأصغر الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عامًا كانا على خلاف، وكشفت التسجيلات الصوتية الصادرة عن ماري إل ترامب، ابنة أخت باري ودونالد، أن باري كانت تنتقد بشدة تصرفات شقيقها السياسية الغريبة، ووفقًا لتقرير صادر عن Town & Country، وصفت باري شقيقها بأنه “مهرج” خلال انتخابات عام 2016.

ترامب يدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويتضامن مع الفلسطينيين

استدعاء إيفانكا ترامب أمام محكمة أمريكية في قضية نصب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

وفاة شقيقة ترامب شقيقة ترامب ترامب باري

مواد متعلقة

وصفها بالفخ القذر، ترامب يكشف العاصمة الأكثر خطورة في العالم

بكلمة واحدة، ترامب يرد على خبر تسريب معلومات سرية عن الغواصات النووية

مصادر أمريكية: ترامب كشف معلومات سرية عن غواصات نووية أمريكية لملياردير أسترالي

ترامب يقدم لـ بايدن اقتراحا بشأن دعم أوكرانيا

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك

إيلون ماسك يتنبأ باندلاع حرب أهلية في أوروبا، ما القصة؟

عاطل ينهي حياة والده المسن بعد ضربه حتى الموت بالزيتون

سترحل لا محالة، تحركات سياسية في إسرائيل لإقالة بنيامين نتنياهو

الاستخبارات الروسية تكشف عن تعليمات أمريكا لدولة الاحتلال بشأن غزة خلف الأبواب المغلقة

محمد عساف يدعم أبطال الطواقم الطبية في غزة

نيويورك تايمز: الكيان الصهيوني يشهد أكبر حركة نزوح منذ إنشاء دولة الاحتلال

قصة مقتل صاحب محل كمبيوتر فى عين شمس.. سيدة اتفقت مع خطيب ابنتها على الجريمة لسرقة سبائك ذهب وأمواله

Advertisements

منوعات

المزيد

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

3 نجمات بالحجاب على البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب"

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

المزيد
الجريدة الرسمية